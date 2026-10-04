WSJ: Во время саммита в США лидер Китая несколько раз брал паузы для отдыха в спецкомнате 1 4.10.2026, 22:43

ФОТО: BLOOMBERG

Си также отказался от совместного обеда с Трампом.

Во время сентябрьского визита в Вашингтон китайская делегация попросила предоставить 73-летнему председателю КНР Си Цзиньпину отдельную комнату для отдыха между мероприятиями саммита с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, Си отказался от совместного рабочего обеда с американским лидером.

Комната для отдыха находилась в западном крыле Белого дома. По словам собеседников издания, пользоваться ею мог только Си и его супруга Пэн Лиюань. Даже глава его аппарата Цай Ци не имел туда доступа. Китайская сторона также попросила оставить в расписании больше времени для отдыха Си. В результате в программе саммита образовался пятичасовой перерыв.

Организация отдельной комнаты для отдыха стала необычной деталью. Бывший старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности США Деннис Уайлдер, участвовавший в организации государственных визитов иностранных лидеров, заявил, что ранее с подобной практикой не сталкивался.

Кроме того, китайская делегация не стала планировать для Си никаких мероприятий в вечер его прибытия в Вашингтон. А 25 сентября, в последний день визита, он провел в Национальном архиве около десяти минут — значительно меньше, чем изначально рассчитывали американские организаторы. По словам источников, команда Си составляла расписание с учетом того, сколько времени он может провести на ногах, какое расстояние ему нужно пройти пешком и когда ему потребуется остановиться.

На видеозаписях заметна осторожность Си в движениях. При спуске с трапа на авиабазе Эндрюс он держался одной рукой за перила, а другой — за руку Пэн Лиюань. Два дня спустя супруги снова держались за руки, поднимаясь по лестнице Национального архива. При этом Си, судя по видео, использовал Пэн для опоры, отмечает WSJ. Китайские государственные СМИ вырезали эти моменты из своих выпусков.

Вопросы о физическом состоянии Си возникают не впервые. В начале сентября он пропустил торжественный ужин на саммите БРИКС в Индии, поскольку плохо себя чувствовал, сообщал ранее WSJ. При этом опрошенные изданием аналитики не обнаружили признаков ухудшения когнитивных способностей китайского лидера.

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