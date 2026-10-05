Politico: ЕС и Канада подготовили новый план по Украине 5.10.2026, 6:17

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Уже в этом месяце Брюссель и Оттава объявят о новом масштабном партнерстве.

Уже в этом месяце Европейский Союз и Канада объявят о новом масштабном партнерстве. Оно будет предусматривать не только совместное противодействие геополитическим рискам, но усиление поддержки Украины.

Об этом сообщает Politico.

Как удалось узнать журналистам, сотрудничество Брюсселя и Оттавы охватит разные сферы - от устранения барьеров в цифровой торговле до совместной помощи Украине.

В проекте совместного заявления, оказавшемся в распоряжении СМИ, указано, что сейчас мир сталкивается с беспрецедентными вызовами в сфере геополитики, торговли, энергетики, технологий, климата и ресурсов. Поэтому Евросоюз и Канада решили объединить усилия.

В рамках саммита в Монреале Брюссель и Оттава планируют заявить о планах ускорить инвестиции в добычу критически важных минералов.

Кроме того, стороны хотят укрепить цепочки поставок и повысить безопасность поставок, в частности путем формирования запасов стратегических ресурсов. Это должно помочь смягчить последствия "рыночных колебаний и геополитических последствий".

«Мы согласуем стратегии и стандарты, объединим отрасли и сосредоточим наши амбиции на секторах, которые принесут наибольшую выгоду нашим народам», - говорится в проекте заявления.

Как именно ЕС и Канада планируют совместно усилить поддержку Украины, пока не разглашается.

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