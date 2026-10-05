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Один из богатейших британцев переехал в Монако

  • 5.10.2026, 4:53
Один из богатейших британцев переехал в Монако
Фото: Getty Images

На фоне налоговых перемен в Британии.

Один из самых богатых жителей Британии, бизнесмен Дэвид Рубен, переехал летом в Монако. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, представитель 88-летнего предпринимателя подтвердил переезд в княжество. В майском рейтинге 350 богатейших жителей Британии братья Дэвид и Саймон Рубены с состоянием £28 млрд заняли вторую строчку. Их бизнес связан с недвижимостью и венчурным капиталом.

The Times отмечает, что многие состоятельные иностранцы покинули страну после отмены режима налогового нерезидентства в апреле 2025 года. Прежний статус позволял им не платить в Британии налоги с доходов из-за рубежа при определенных условиях.

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