Пленные оккупанты рассказали шокирующие факты о быте армии РФ 5.10.2026, 7:52

Многие россияне радуются плену.

Медики Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины рассказали NV, почему российские военные радуются плену, о чем свидетельствуют их ранения и каково это - спасать врагов.

«Пленных россиян очень удивляет, что им оказывают медицинскую помощь, что к ним относятся по-человечески, что к ним не применяют пыток и их не бьют», - пояснила NV Маргарита Бурковская, руководитель медиаслужбы Медики Тройки с позывным «Миллер».

У неё есть богатый материал для подобных наблюдений.

За три «сезона» операции «Вивальди» бойцы Третьего армейского корпуса не только деоккупировали 176 кв. км украинской территории на севере Донецкой области и убили или ранили более 5 тысяч оккупантов, но и взяли в плен около 250 вражеских солдат и офицеров.

Столь значительное пополнение обменного фонда, по словам представительницы медицинской службы, стало возможным благодаря неожиданным атакам украинских штурмовиков на вражеские позиции, а также из-за низкого морального духа путинских солдат. «Миллер» упомянула одного демотивированного и дезориентированного оккупанта: он нашел какую-то трубу, спрятался в ней и ждал возможности сдаться в плен.

Захваченный бойцами корпуса Андрея Билецкого под Лиманом российский капитан 3-го ранга Александр Мананков рассказал, что у него и его подчиненных не было медикаментов даже для раненых, а также катастрофически не хватало еды и воды. Поэтому россиянам приходилось пить из луж, а также утолять жажду более экстравагантными способами - собственной мочой.

«У нас один умер от обезвоживания. Я впервые за полтора месяца здесь, бл*дь, нормально поел. В плену, имею в виду», - дополнил его рассказ другой оккупант.

Спасение по ту сторону фронта

Почти 90% пленных уже прошли осмотр в Третьем армейском корпусе. Как рассказали NV проводившие его медики, в большинстве своем россияне были истощены и обезвожены, у многих были застарелые ранения конечностей.

Одним из таких пациентов оказался 24-летний офицер. Командир медицинской роты 4-го отдельного медицинского батальона Тройки с позывным «Турист», лечивший этого пленного, рассказал, что они общались письменно. У россиянина были разорваны обе барабанные перепонки, и, скорее всего, он останется глухим на всю жизнь. Несмотря на это, пленный офицер оказался «разговорчивым» - много писал на листке бумаги о своем состоянии. Выяснилось, что он две недели просидел в окопе с раненой ногой. «По факту их отправили на позицию на полгода. За это время один раз подвезли воду и какую-то тушенку, - пересказал слова пленного командир роты «Турист». - Медика в их взводе не было. А на все вопросы - „когда ротация, когда припасы?" - отвечали: „ждите"».

Когда украинские бойцы зашли на позицию, оккупанты добровольно сдались в плен. Медики обнаружили у офицера острое гнойное воспаление правой голени, множество мелких ранений, перфорацию барабанных перепонок и ожог лица. «Если бы россияне не сдались в плен, а продолжали оставаться на тех позициях, то он прожил бы еще, может быть, несколько дней», - заверил «Турист».

А как же «денацификация»?

Большинство россиян, с которыми беседовали украинские медики, рассказывали похожие истории: они пошли воевать против Украины, чтобы заработать деньги. Некоторые говорили, что «не думали, что будет война», а были и такие, кто выбрал войну вместо тюрьмы.

К травматологу 4-го отдельного медбатальона с позывным «Люер» попал даже житель Мариуполя, который рассказал, что в российскую армию его загнали оккупационные власти.

«Каждый искупает какие-то свои мотивы, но я ни разу не слышал ничего о денацификации, - заверил командир роты «Турист». - Ни одного идейного пленного, который шел бы сюда кого-то освобождать и всё такое прочее, я лично за всё время не встречал».

Да и Бурковская не встречала пленных, которые демонстрировали бы особую враждебность по отношению к Украине. Некоторые даже понимали язык. Однако, по словам собеседницы NV, находясь в плену, человек оказывается в крайне уязвимом положении и может скрывать свои истинные мотивы.

Вот и травматолог «Люер» убежден, что после обмена все эти оккупанты будут рассказывать сказки о том, как плохо с ними обращались в плену. Хотя сейчас некоторые из них даже благодарят украинских врачей: «Он какое-то время провел в поле без еды и воды и едва не умер. А его взяли в плен, дают ему есть, пить, курить, спать и так далее».

Сильный шок

В основном российские пленные ведут себя сдержанно. «Для всех военнопленных, которых мы записывали [на видео] и которым оказывали медицинскую помощь, стало большим шоком то, что к ним относятся как к людям и пытаются облегчить их состояние», - рассказала «Миллер».

При этом командир роты «Турист» отметил, что ни разу не видел «нормостатутного» пленного: все они - кожа да кости.

«Это обезвоженные люди, которые рассказывают истории о двух месяцах на позициях без припасов, без провизии и без воды, - отметил он. - Люди сдаются в плен, зная, что здесь нормальное отношение. Для многих россиян и иностранцев, воюющих на стороне наших врагов, это шанс спастись».

Украинские медики отметили еще одну общую для многих пленных россиян черту: среди них преобладают люди с соматическими заболеваниями, вызванными сыростью в блиндажах и отсутствием гигиены. Также много людей с артритами, ишиасом и проблемами с суставами.

«Смотришь на такого и думаешь: как этот дед попал в армию? А потом оказывается, что ему 35 лет», - удивляется командир роты с позывным «Турист». Из разговоров с российскими пациентами он понял, что в армии РФ практически не заботятся о состоянии здоровья мобилизованных и не готовят их к боевым действиям.

В то же время среди пленных очень много раненых.

Украинские врачи относятся и к таким россиянам как к обычным пациентам. Травматологу «Луеру» даже пришлось провести несколько сложных операций.

«Обычные штурмовые Иваны»

«Не могу сказать, что нашим военным врачам легко дается работа по лечению раненых врагов. Но это их сознательный выбор как военнослужащих Украины, - пояснила NV Бурковская. - Они понимают, и все мы понимаем: чем больше российских военнослужащих попадает в плен, тем больше возможностей вернуть украинских военнослужащих, находящихся в российском плену, в частности наших побратимов».

Травматолог «Люер» старается абстрагироваться. «Я ничего не чувствую, ведь это обычные штурмовые Иваны, которым удалось выжить. Что с них возьмешь? - заверил он. - Эмоции мне здесь ни к чему. Если думать о том, что каждый из них мог там натворить, или начать их об этом расспрашивать, то себе же хуже сделаешь».

Так же и комроты «Турист» в первую очередь думает о том, что он врач и должен вести себя как профессионал. «Мы оказываем помощь в полном объеме, надеясь, что и нашим ребятам кто-то окажет такую же помощь - качественную, квалифицированную, стерильным инструментом, препаратами с нормальным сроком годности, по современным стандартам, с использованием антисептиков, антибиотиков и современных методов обезболивания», - пояснил он.

«Каждый, кого мы вылечим и подготовим к обмену, будет обменян на одного из наших людей, - подытожил «Люер» разговор о пленных. - К тому же мы современная армия, у нас есть определенные правила, человечность и всё такое. На международной арене мы должны выглядеть как люди, а не как варвары».

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