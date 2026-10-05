Что ждет доллар в начале октября 5.10.2026, 8:19

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Ситуация может измениться.

Прошлая неделя прошла на стыке последних дней сентября и первых дней десятого месяца года. Это наложило свой отпечаток на динамику изменения курса доллара США и российского рубля на белорусском валютном рынке. Если в начале недели курс доллара держался выше 3 рублей, то к окончанию недели снизился до трехрублевой отметки. Каких курсов валют ждать в начале октября, рассказывает в традиционном прогнозе для myfin.by аналитик Михаил Грачев.

Большие объемы торгов и низкий курс доллара

Итого по окончании прошлой недели курс доллара США на БВФБ остановился на значении USD/BYN 3,0073. Всего за неделю доллар снизился на -0,67%, а к началу года рост курса доллара замедляется до 3,60%. Но, что важно, объем торгов долларом составил 125,352 млн долларов США, что является третьим результатом этого года.

Курс российского рубля на торгах БВФБ в течение прошлой недели укрепился на +0,59%, а к началу года отставание российского рубля сократилось до -2,52%. Закрытие недели прошло со значением RUB/BYN 3,6125 за 100 российских рублей. Объем торгов российским рублем на БВФБ составил 24 031,600 млн рублей, или примерно 290 млн долларов США в эквиваленте. Это немного выше среднего значения по году.

С большой долей вероятности динамика прошлой недели могла быть обусловлена повышенным спросом на иностранную валюту накануне «золотой недели» в КНР с 1 по 7 октября, в течение которой Китай празднует День Независимости. В это время население активно передвигается в рамках внутреннего туризма, но экономика замирает, в том числе биржевые торги. Поэтому многие импортеры стараются закрыть сделки накануне праздника, и по той же причине активность повышается по окончании «золотой недели». То есть после 7 октября.

Что удерживает доллар?

Кроме того, в конце прошлой недели на внутренний финансовый рынок продолжала поступать иностранная валюта от высоких цен на российские нефть и нефтепродукты, что сложились в августе-сентябре этого года. Российская марка Urals продолжает торговаться в диапазоне 90 – 105 долларов за баррель в зависимости от портов отгрузки. Те факторы, что поддерживают текущую конъюнктуру сырьевого рынка – конфликт на Ближнем Востоке во всей его полноте, – пока остаются в силе. Следовательно, спрос и цена на российские углеводороды пока поддерживают обменный курс российского рубля вблизи текущих котировок с минимальными колебаниями около 83 – 84 рубля за доллар.

На мировом финансовом рынке снизился градус ожидания по поводу повышения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании 28 числа этого месяца.

Причина достаточно проста – статистика рынка рабочей силы NFP в пятницу оказалась неожиданно слабой. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло всего на 29К, рост заработной платы снизился до 0,1% м/м, уровень безработицы вырос до 4,2%. Всё в красном секторе. Более того, данные за предыдущие два месяца также были пересмотрены в сторону понижения. Таким образом, прогноз на повышение процентной ставки с 66,0% накануне NFP обвалился до нынешних 23%. Безусловно, до 29 октября еще более трех недель, но часики тикают.

Прогноз на неделю

Важным событием финансовой недели для внутреннего рынка может стать решение Минфина РФ об изменении объема валютных операций в рамках бюджетного правила после 7 октября. Напомним, что с 6 сентября по 7 октября Минфин снизил объем покупок до 1,0 млн рублей. Ожидается, что после 7 октября объем этих операций вырастет в два-три раза.

Это может привести к ослаблению российского рубля и, следовательно, росу курса доллара на белорусском валютном рынке. Более точные цифры узнаем в ближайшее время, но если ожидания рынка реализуются, курс доллара на белорусских торгах к концу текущей недели может вернуться примерно к USD/BYN 3,05. Российский рубль в это же время снизится до RUB/BYN 3,58 за 100 российских рублей.

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