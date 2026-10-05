Зеленский: Путин хочет быть в аквариуме 3 5.10.2026, 8:47

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Владимир Зеленский

Президент Украины пригрозил России ответом за удары по мостам в Киеве.

Украина будет отвечать на удары страны-агрессора РФ по мостам и другой инфраструктуре, сосредоточившись на военной логистике россиян. Об этом 4 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент издания «Гордон».

По словам главы украинского государства, Силы обороны Украины имеют собственные планы и операции, приоритетом которых является уничтожение военной логистики противника, в частности путей поставки вооружения и хабов с дронами.

Зеленский возмутился тем, что россияне открыто атакуют украинские мосты, дата-центры и объекты мобильной связи. По его мнению, нелегитимный президент РФ Владимир Путин сознательно провоцирует Украину на ответные действия, чтобы усилить эскалацию.

«Я думаю, честно говоря, что он [Путин] решил так, что если он будет бить по интернету, по дата-центрам и по мобильной связи, понимая мою принципиальность, он понимает, что мы ответим. Вопрос уже времени», — заявил президент.

По мнению Зеленского, Путин может быть заинтересован даже в том, чтобы россияне остались без доступа к интернету.

«Я думаю, он рассчитывает, что у него не будет интернета, если честно, потому что он хочет... Он и так уже рыба. Он хочет быть в аквариуме полностью, чтобы у людей не было интернета», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина найдет выход из ситуации, даже если Россия разрушит украинские мосты. В то же время он предупредил, что последствия такой эскалации могут ощутить на себе и сами россияне.

«Если наши мосты рухнут, мы выйдем из этой ситуации, но и его люди также будут ощущать это», — заявил Зеленский.

По его убеждению, Путин пытается максимально обострить войну, поскольку не испытывает достаточного международного давления. Зеленский считает, что в первую очередь его должны усилить США, ведь тот боится американского лидера Дональда Трампа.

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