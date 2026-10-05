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Чемпиона Беларуси по футболу возглавил испанец

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  • 5.10.2026, 8:48
  • 1,836
Чемпиона Беларуси по футболу возглавил испанец
Хуан Диас
Фото: «Беларусь 4 Витебск»/Instagram

Он долгое время работал в системе «Севильи».

Действующий чемпион Беларуси по футболу «МЛ Витебск» объявил о назначении главным тренером испанского специалиста Хуана Диаса. 48-летний тренер уже приступил к работе с командой.

С 2018 по 2025 год Диас работал в системе «Севильи». В сезоне 2022/23 он выиграл трофей Лиги Европы.

В роли главного тренера он выиграл российскую ФНЛ в сезоне 2025/26 с клубом «Родина». Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-лигу.

Ранее российского тренера «МЛ Витебск» уволили из-за пьянства.

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