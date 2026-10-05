Чемпиона Беларуси по футболу возглавил испанец

Чемпиона Беларуси по футболу возглавил испанец2
- 5.10.2026, 8:48
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Он долгое время работал в системе «Севильи».
Действующий чемпион Беларуси по футболу «МЛ Витебск» объявил о назначении главным тренером испанского специалиста Хуана Диаса. 48-летний тренер уже приступил к работе с командой.
С 2018 по 2025 год Диас работал в системе «Севильи». В сезоне 2022/23 он выиграл трофей Лиги Европы.
В роли главного тренера он выиграл российскую ФНЛ в сезоне 2025/26 с клубом «Родина». Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-лигу.
Ранее российского тренера «МЛ Витебск» уволили из-за пьянства.