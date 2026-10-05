Ученые рассказали о самой умной породе собак 5 5.10.2026, 9:09

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Фото: e-pet.com.ua

Животные прошли три теста.

Исследователи с помощью трех тестов выяснили, какая порода собак обладает наивысшим уровнем интеллекта.

В подборках самых умных собак чаще всего лидируют бордер-колли, а следом упоминаются пудели, немецкие овчарки и золотистые ретриверы, пишет «Курсор».

Однако исследование когнитивных способностей собак, проведенное учеными Хельсинкского университета, показало другой результат: наиболее высокие показатели продемонстрировала бельгийская малинуа.

Это пастушья порода, внешне напоминающая немецкую овчарку, но отличающаяся меньшим весом и более треугольными ушами.

Ученые оценивали интеллект собак с помощью трех испытаний: они проверяли способность обходить V-образное препятствие ради еды, понимать разные человеческие жесты и действовать в неразрешимой ситуации, когда доступ к корму из закрытой коробки невозможен. Последний тест также показывал, насколько быстро собака обращается за помощью к человеку.

По итогам трех испытаний бельгийская малинуа получила 35 из 39 возможных баллов, показав самый высокий результат среди исследованных пород. Бордер-колли набрали 26 баллов и оказались на втором месте, а ховаварты с 25 баллами заняли третью позицию.

"Бельгийская овчарка малинуа выделялась во многих когнитивных заданиях, показав очень хорошие результаты в большинстве тестов. Бордер-колли также хорошо выступили во многих тестах", — подчеркнула автор исследования доктор Катрина Тиира.

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