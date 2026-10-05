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Россия ударила реактивными дронами по жилому району Харькова

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  • 5.10.2026, 9:20
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Россия ударила реактивными дронами по жилому району Харькова

Есть погибший.

Три беспилотника российских БПЛА нанесли удары вблизи жилых домов в Индустриальном районе Харькова и выбили окна в пяти из них, а также повредили крыши. Об этом 4 октября сообщил мэр города Игорь Терехов.

«К сожалению, есть погибший. Кроме того, восемь человек получили ранения, среди которых один человек находится в очень тяжелом состоянии», — сказал Терехов.

Глава областной администрации Олег Синегубов уточнил, что один из ударов пришелся по многоэтажке. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили также о пожарах в одном административном здании и на промышленном объекте. Кроме того, в ходе атаки были повреждены автомобили. По данным «Новости.LIVE», погибший в результате одного из ударов мужчина ехал в машине с женщиной и собакой. Женщина осталась жива, но на данный момент находится в реанимации. Собака тоже выжила — ее достали из машины и передали в Центр обращения с животными.

Российская армия регулярно наносит воздушные удары по Харькову. Днем 2 октября по двум районам города были запущены управляемые авиационные бомбы. Один из снарядов попал в частный жилой дом.

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