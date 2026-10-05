В Польше резко упали цены на топливо 13 5.10.2026, 9:04

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Фото: Piotr Kamionka / East News

Бензин и дизель стали дешевле на $0,31–0,33.

Топливо в Польше на заправках подешевело примерно на 1,20–1,30 злотых (около $0,31–0,33) за литр.

5 октября максимальная цена бензина АИ-95 составляет 6,73 злотых (около $1,73) за литр. Для бензина АИ-98 максимальная ставка теперь равна 7,59 зл/л (около $1,95), а за дизельное топливо придется заплатить не более 7,88 зл/л (около $2,03), сообщает Business Insider.

Объявление о максимальных ценах на топливо стало третьей частью пакета «Цены на топливо ниже» (CPN), цель которого — ограничить рост цен на заправках и снизить расходы водителей на заправку.

Третья часть программы CPN была запущена после того, как президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налоге на сверхприбыль топливных концернов.

По мнению правительства, закон открыл путь к временному снижению акциза и НДС на жидкое топливо. По замыслу правительства, весь пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может составить около 5 млрд злотых (примерно $1,29 млрд).

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