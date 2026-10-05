США срочно вывели из Британии все бомбардировщики B-1 2 5.10.2026, 8:52

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Фото: Depositphotos

Они вернулись в США.

Двенадцать американских бомбардировщиков, которые использовались для ударов по Ирану, вернули в США. Это произошло через неделю после задержания возле авиабазы нескольких мужчин, которых подозревают в подготовке терактов.

Все американские бомбардировщики B-1B Lancer покинули базу Королевских военно-воздушных сил Фэрфорд в Великобритании, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

«Хотя соображения оперативной безопасности не позволяли нам подтверждать перемещение нашей техники и сил в реальном времени, теперь мы можем сообщить, что все американские бомбардировщики, размещенные на базе Фэрфорд, вернулись на свои базы в Соединенных Штатах», — заявил представитель Пентагона.

На британской авиабазе находились 12 бомбардировщиков B-1. С нее они вылетали для нанесения американских ударов по иранским ракетным объектам.

За неделю до этого возле Фэрфорда задержали нескольких мужчин по законодательству о взрывчатых веществах. Из окрестных домов эвакуировали жителей.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что у Лондона есть «веские признаки» причастности Ирана к предполагаемому заговору против базы. Тегеран отклонил эти обвинения как безосновательные. Дональд Трамп утверждал, что подозреваемые планировали нанести «большой ущерб».

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