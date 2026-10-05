Наталья Дулина ответила Марии Колесниковой 13 5.10.2026, 9:25

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Наталья Дулина

Фото: социальные сети

Переговоры с Лукашенко — так себе дипломатия.

Бывшая политзаключенная Наталья Дулина прокомментировала пост другой экс-политзаключенной Марии Колесниковой, которая призвала к переговорам с Лукашенко.

— По традиции хочу отреагировать на пост Марии Колесниковой и прокомментировать те пункты, в которых Мария аргументирует возможность и необходимость переговоров с Лукашенко, — пишет Дулина. — Первый пункт.

Мария пишет: «Переговоры — не отказ от принципов. Санкции создают необходимое давление. Переговоры должны превращать его в результат: освобождённых людей, возвращение домой к своим семьям, снижение репрессий».

Мария, принципы тут ни при чем, поверьте. Для тех, кто выступает против переговоров, в первую очередь это анализ поведения Лукашенко и прогноз результатов этих переговоров. Я надеюсь, что Вы знаете, как много переговоров состоялось за эти тридцать с лишним лет с Лукашенко. И чем они заканчивались.

Лукашенко — карточный шулер... Достаточно вспомнить наглое нарушение договоренностей в 1996 году между белорусским парламентом и Лукашенко, который обманом добился своего, разогнав парламент. Если не помните, поинтересуйтесь. Вот с этого все и началось.

Не стоит даже пробовать договариваться, это кончится очередным обманом. Достаточно посмотреть, Мария, в каких условиях сейчас оказались освобожденные, оставшиеся в Беларуси, которые не смогли и, черт возьми, просто не захотели покидать свой дом.

Далее. Пункт 2:

«Дипломатия — не слабость и не уступка. Я сама сегодня на свободе в том числе потому, что этот инструмент сработал. Для меня это не теория».

Сегодня переговоры с Лукашенко — так себе дипломатия. И работает она, прямо скажем, очень своеобразно. Я опять-таки имею в виду Лукашенко. Свежий пример — 25 вывезенных за границу и десятки не выпущенных политзаключенных, близким которых накануне было сказано приехать и забрать их. А высказанный Коулу отказ прекращать репрессии?

Пункт 3.

«Беларусь нельзя оставлять России. И нельзя бросать людей, которые остаются внутри страны. Это 9 миллионов людей, которые продолжают там жить. Независимая и суверенная Беларусь необходимое условие архитектуры европейской безопасности. Изоляция только усиливает российское влияние.

Легко быть бескомпромиссным. Но бескомпромиссность в FB не открывает тюремные двери и не возвращает людей домой».

Я полностью согласна. Но у меня вопрос: как переговоры помогут защитить 9 миллионов людей? Как Европа и Америка могут защитить Беларусь от российского влияния?

Неужели Вы не видите, что лукашенковская Беларусь пропиталась этим ядовитым влиянием и никакое «промывание желудка» этому не поможет.

Неужели Вы наивно полагаете, что если Европа «примет» Лукашенко, он тут же бросит своего «большого российского брата» и превратится в европейского либерала?

Вы пишете, что легко быть бескомпромиссным. Мария, я тоже прошла через колонию, хотя и в более легком варианте, чем Вы. Нет, поверьте, быть бескомпромиссным нелегко, да Вы и сами это знаете...

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