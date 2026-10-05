«Лукашенко поручил Муравейко готовиться к мобилизации»28
- 5.10.2026, 8:16
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Одиозный генерал стал «заместителем диктатора по войне».
Telegram-канал «Беларуская выведка» рассказал о причинах назначения генерала Павла Муравейко заместителем главы администрации Лукашенко:
— Муравейко профессиональный замполит. Он умеет предугадывать настроение и мысли вышестоящего руководителя и молодцевато с огоньком докладывать именно то, что от него хотят услышать. Так же он хороший организатор. Именно этим он и полюбился диктатору.
Источники канала сообщают, что Муравейко легко прошёл проверки, так как Лукашенко давно рассматривал его именно в должности спецпомощника по истечению контракта и достижению возраста в 55:
— В последний момент видимо по помощникам решено ничего не менять и ему создали специальную должность именно в АП.
У Муравейко особая миссия — внедрить военную дисциплину по исполнению поручений в вертикаль, т. к. глубоко гражданское руководство АП не в состоянии демонстрировать «высочайшую дисциплину». Он не пришёл заменить функцию Вольфовича, он будет внедрять армейские стандарты в вертикаль, прививать исполнительскую дисциплину и взаимодействие с ВС и МВД.
Лукашенко поставил задачу объездить и «перетрясти» все райисполкомы, горисполкомы вплоть до крупных хозяйств и предприятий. Подтянуть тероборону и ополчение. Но самая главная функция - мобилизационная работа. Лукашенко не скрывает в своём окружении, что «всякое может случиться».
Если коротко: Муравейко становится «главным военкомом» страны и главным координатором мобилизационной подготовки по всей стране, причём и по всему силовому блоку без исключения. Его задача связать на управленческом уровне ВС и вертикаль. Обеспечить готовность мобилизации органов госуправления, промышленности и народного хозяйства в целом, причём вне зависимости от формы собственности.
Иными словами, Муравейко занял новую должность: «замглавы по войне».