«Лукашенко поручил Муравейко готовиться к мобилизации» 28 5.10.2026, 8:16

18,976

Павел Муравейко

Одиозный генерал стал «заместителем диктатора по войне».

Telegram-канал «Беларуская выведка» рассказал о причинах назначения генерала Павла Муравейко заместителем главы администрации Лукашенко:

— Муравейко профессиональный замполит. Он умеет предугадывать настроение и мысли вышестоящего руководителя и молодцевато с огоньком докладывать именно то, что от него хотят услышать. Так же он хороший организатор. Именно этим он и полюбился диктатору.

Источники канала сообщают, что Муравейко легко прошёл проверки, так как Лукашенко давно рассматривал его именно в должности спецпомощника по истечению контракта и достижению возраста в 55:

— В последний момент видимо по помощникам решено ничего не менять и ему создали специальную должность именно в АП.

У Муравейко особая миссия — внедрить военную дисциплину по исполнению поручений в вертикаль, т. к. глубоко гражданское руководство АП не в состоянии демонстрировать «высочайшую дисциплину». Он не пришёл заменить функцию Вольфовича, он будет внедрять армейские стандарты в вертикаль, прививать исполнительскую дисциплину и взаимодействие с ВС и МВД.

Лукашенко поставил задачу объездить и «перетрясти» все райисполкомы, горисполкомы вплоть до крупных хозяйств и предприятий. Подтянуть тероборону и ополчение. Но самая главная функция - мобилизационная работа. Лукашенко не скрывает в своём окружении, что «всякое может случиться».

Если коротко: Муравейко становится «главным военкомом» страны и главным координатором мобилизационной подготовки по всей стране, причём и по всему силовому блоку без исключения. Его задача связать на управленческом уровне ВС и вертикаль. Обеспечить готовность мобилизации органов госуправления, промышленности и народного хозяйства в целом, причём вне зависимости от формы собственности.

Иными словами, Муравейко занял новую должность: «замглавы по войне».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com