В Белом доме сделали заявление о вспышке чумы в России 5.10.2026, 7:33

1,794

В РФ игнорируют инцидент и удаляют все сообщения о нем.

Белый дом следит за сообщениями о предполагаемом случае заболевания чумой и связанных с этим карантинных мерах в России. Об этом изданию Axios сообщил представитель администрации Дональда Трампа.

По словам чиновника, администрация «в курсе ситуации, следит за вспышкой и оценивает возможные варианты действий».

После смерти сотрудницы противочумного научно-исследовательского института в Иркутской области Дарьи Шипиловой власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и взяли под медицинское наблюдение почти 200 человек, контактировавших с ней. При этом заражение чумой официально не подтверждено, а от российских властей почти нет комментариев по поводу случившегося.

Как пишет издание «Люди Байкала», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев упомянул о гибели Шипиловой лишь во второй части подборки главных событий недели: после информации о нападении медведей и вакцинах от гриппа. Он сослался на данные Роспотребнадзора, который ранее заявил, что Шипилова умерла от «пневмонии неустановленной этиологии».

Тем временем, по данным Astra, официальные СМИ и власти удаляют сообщения о чуме. Как сообщает канал, пост администрации Байкальска с просьбой не посещать город Шелехов провисел около двух часов, а Telegram-канал прокремлевского РЕН ТВ удалил все пять публикаций о распространении чумы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com