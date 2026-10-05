В Белом доме сделали заявление о вспышке чумы в России
- 5.10.2026, 7:33
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В РФ игнорируют инцидент и удаляют все сообщения о нем.
Белый дом следит за сообщениями о предполагаемом случае заболевания чумой и связанных с этим карантинных мерах в России. Об этом изданию Axios сообщил представитель администрации Дональда Трампа.
По словам чиновника, администрация «в курсе ситуации, следит за вспышкой и оценивает возможные варианты действий».
После смерти сотрудницы противочумного научно-исследовательского института в Иркутской области Дарьи Шипиловой власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и взяли под медицинское наблюдение почти 200 человек, контактировавших с ней. При этом заражение чумой официально не подтверждено, а от российских властей почти нет комментариев по поводу случившегося.
Как пишет издание «Люди Байкала», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев упомянул о гибели Шипиловой лишь во второй части подборки главных событий недели: после информации о нападении медведей и вакцинах от гриппа. Он сослался на данные Роспотребнадзора, который ранее заявил, что Шипилова умерла от «пневмонии неустановленной этиологии».
Тем временем, по данным Astra, официальные СМИ и власти удаляют сообщения о чуме. Как сообщает канал, пост администрации Байкальска с просьбой не посещать город Шелехов провисел около двух часов, а Telegram-канал прокремлевского РЕН ТВ удалил все пять публикаций о распространении чумы.