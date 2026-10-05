У побережья Норвегии произошло столкновение трех кораблей
- 5.10.2026, 3:36
Все три судна получили повреждения.
Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись у норвежского побережья в районе фьорда у города Олесунн. Об этом (NRK NRK.no – nyheter, tv og radio fra Norge og hele verden) сообщает со ссылкой на правоохранителей.
В публикации отмечается, что в результате произошедшего все три судна получили повреждения, на одном из них образовалась течь.
Пострадавших на кораблях среди экипажа нет, моряки были эвакуированы с судов. По предварительной информации, экологический ущерб зафиксирован не был. Профильные службы оценивают возможные последствия.
По данным телерадиокомпании, корабли следовали из Нидерландов, с Фарерских островов и с территории самой Норвегии.