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У побережья Норвегии произошло столкновение трех кораблей

  • 5.10.2026, 3:36
У побережья Норвегии произошло столкновение трех кораблей
Иллюстрационное фото: ЕРА

Все три судна получили повреждения.

Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись у норвежского побережья в районе фьорда у города Олесунн. Об этом (NRK NRK.no – nyheter, tv og radio fra Norge og hele verden) сообщает со ссылкой на правоохранителей.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего все три судна получили повреждения, на одном из них образовалась течь.

Пострадавших на кораблях среди экипажа нет, моряки были эвакуированы с судов. По предварительной информации, экологический ущерб зафиксирован не был. Профильные службы оценивают возможные последствия.

По данным телерадиокомпании, корабли следовали из Нидерландов, с Фарерских островов и с территории самой Норвегии.

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