Как Украина сбивает новые смертоносные беспилотники Путина? 5.10.2026, 2:14

Фото: АР

Борьба за превосходство в воздухе становится ключевой частью войны.

Украина разрабатывает новые средства против российских ударных дронов, которые становятся быстрее и сложнее для перехвата. В Киеве создают специальные беспилотники-перехватчики, способные охотиться на российские аппараты прямо в воздухе, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).

Новая угроза связана с российскими реактивными «Герань-4» и «Герань-5». По данным украинской военной разведки, «Герань-5» способна развивать скорость до 595 км/ч и нести боевую часть весом около 90 кг. Такие характеристики делают этот дрон серьезной угрозой для украинских городов и военных объектов.

Украинская компания «Уайлд Хорнетс» заявила, что ее новый перехватчик «Стинг S» уже уничтожил несколько «Герань-5» во время боевых испытаний, а также около десятка более медленных «Герань-4». Массовое производство планируется после завершения тестов.

«Украина уже разрабатывает перехватчики, способные сбивать реактивные дроны», — заявил аналитик Ханс Петтер Мидттун.

Еще недавно украинские средства радиоэлектронной борьбы успешно противостояли более медленным «Шахедам» и «Гераням-2», однако Россия постепенно повышала скорость и высоту полета дронов, а также их устойчивость к помехам.

«Это происходит пугающе быстро», — отметил исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт.

Около 67 украинских компаний сейчас работают над средствами борьбы с новыми «Геранями». При этом Киев развивает не один универсальный перехватчик, а целую систему обороны с использованием разных технологий и искусственного интеллекта.

Цикл развития военных технологий, который раньше занимал годы, теперь сокращается до нескольких месяцев. В будущем новые решения могут появляться еще быстрее.

При этом одним из способов защиты может стать не только перехват дронов, но и удары по местам их запуска на территории России.

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