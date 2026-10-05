Ferrari Майкла Джордана продали за рекордные $2,7 миллиона 5.10.2026, 1:46

Фото: Joopiter

Изначально авто оценивали в $800 тысяч.

Ferrari 550 Maranello 1997 года, принадлежавшая легенде NBA Майклу Джордану, установила рекорд стоимости этой модели на публичных торгах. Автомобиль продали за $2,7 млн — более чем в четыре раза дороже предыдущего рекорда, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

За две недели участники сделали 43 ставки. Изначально машину оценивали в $800 тысяч. Особую ценность Ferrari придает ее история. Автомобиль был передан Джордану в мае 1997 года, когда он выступал за «Чикаго Буллз». Машина окрашена в цвет Rosso Barchetta, салон выполнен из бежевой кожи, а на ней до сих пор установлен номерной знак Иллинойса «MJ 5».

Фото: Joopiter

В июне 1997 года Джордана сфотографировали за рулем Ferrari всего через несколько часов после завоевания пятого чемпионского титула NBA. Именно эта связь со звездным периодом карьеры баскетболиста сделала автомобиль особенно привлекательным для коллекционеров.

«Это не просто рекордная цена для Ferrari 550 Maranello. Это свидетельство интереса к Майклу Джордану, коллекционным Ferrari и новому поколению, которое охотится за иконами 1990-х и начала 2000-х», — пишет издание.

Фото: Joopiter

Джордан продал автомобиль в 2002 году, после чего Ferrari более 20 лет не появлялась на публике. Темериан потратил около десяти лет на ее поиски и обнаружил машину у владельца из Калифорнии.

29 мая 2026 года Ferrari вернулась в Чикаго — ровно через 29 лет после первоначальной передачи Джордану. Через несколько месяцев она установила новый рекорд на аукционе.

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