Болсонару лидирует в первом туре выборов в Бразилии 4 5.10.2026, 8:01

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Флавиу Болсонару

Фото: Lucas Landau/The AP

Политик набрал 47,03% голосов.

В Бразилии после подсчета 99,99% бюллетеней первого тура президентских выборов фаворитом оказался Флавиу Болсонару — сенатор от штата Рио-де-Жанейро и старший сын экс-президента Жаира Болсонару. Политик набрал 47,03% голосов, следует из данных бразильского Центризбиркома, опубликованных в ночь на понедельник, 5 октября, сообщает «Немецкая волна».

С небольшим отставанием от Болсонару-младшего идет действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Левый политик набрал 45,16% голосов избирателей. Явка составила 78,92%.

Так как никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, в Бразилии пройдет второй тур президентских выборов. Он намечен на 25 октября. Второй тур стал своего рода традицией выборов президента в Бразилии: с начала 2000-х каждые такие выборы требовали повторного голосования.

Семья Болсонару стремится вернуть власть в Бразилии

В 2022 году, также во втором туре выборов, Лула да Силва одержал победу над Жаиром Болсонару — отцом своего нынешнего оппонента Флавиу Болсонару. Проигравший политик тогда отказался признать итоги голосования, его сторонники вышли на протесты. Впоследствии Болсонару-старшего приговорили к длительному тюремному сроку за попытку госпереворота.

В июне 2026 года Верховный суд Бразилии приговорил к четырем годам и двум месяцам тюрьмы Эдуарду Болсонару — еще одного сына экс-президента, который также занимался политикой. Поводом для уголовного дела стали призывы Эдуарду к США ввести санкции против Бразилии из-за приговора его отцу. Сам Эдуарду при этом живет в Штатах, иск против него рассматривали заочно.

Подозрения в мошенничестве против Флавиу Болсонару

Хотя 45-летний Флавиу Болсонару в своей предвыборной кампании делал ставку в том числе на обещания побороть преступность, его самого в прошлом подозревали в коррупции и незаконном присвоении денег. В 2019 году против политика возбудили дела о получении выплат за несуществующих людей, числившихся среди его подчиненных, а также о подозрительных переводах на его банковский счет.

В Бразилии также продолжается расследование в отношении банка Banco Master и его крупнейшего акционера Даниэла Воркару в мошенническом привлечении инвестиций на сумму в десятки миллионов долларов из государственных и частных фондов за счет невыполнимых обещаний о высокой доходности. Иными словами, речь идет о возможном создании финансовой пирамиды.

Воркару среди прочего известен как один из продюсеров комплиментарного биографического фильма о Жаире Болсонару «Темная лошадка», сюжет которого развивает заявления экс-президента об «украденных выборах». СМИ в прошлом публиковали переписки Воркары с Флавиу Болсонару, которые могут говорить о том, что политик знал о существовании мошеннической схемы и мог содействовать ее реализации, в том числе за счет «прикрытия» в виде якобы дорогостоящих съемок фильма.

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