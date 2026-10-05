закрыть
5 октября 2026, понедельник, 3:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США раскрыли, когда Трамп примет решение о вводе «адских санкций»

  • 5.10.2026, 5:32
В США раскрыли, когда Трамп примет решение о вводе «адских санкций»
Фото: Getty Images

Президент США оценивает компромиссы.

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном введении пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России после оценки возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS News заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Послушайте, он принимает все решения в самый последний момент. Он оценит все возможные последствия и компромиссы. Он неустанно пытается положить конец этой войне», — ответил он на соответствующий вопрос.

В ночь на 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Сенат США одобрил законопроект 7 августа. Палата представителей поддержала документ 17 сентября. Он предусматривает пошлины до 500% на ввозимые в США российские товары и до 100% — на продукцию крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают обходить ограничения на нефтяной экспорт России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин