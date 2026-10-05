В США раскрыли, когда Трамп примет решение о вводе «адских санкций» 5.10.2026, 5:32

Фото: Getty Images

Президент США оценивает компромиссы.

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном введении пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России после оценки возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS News заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Послушайте, он принимает все решения в самый последний момент. Он оценит все возможные последствия и компромиссы. Он неустанно пытается положить конец этой войне», — ответил он на соответствующий вопрос.

В ночь на 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Сенат США одобрил законопроект 7 августа. Палата представителей поддержала документ 17 сентября. Он предусматривает пошлины до 500% на ввозимые в США российские товары и до 100% — на продукцию крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают обходить ограничения на нефтяной экспорт России.

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