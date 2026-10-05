В Сети показали, что осталось от двух российских истребителей на аэродроме Ханская 3 5.10.2026, 12:05

14,738

Истребители попали под удар СБУ.

В Сети появились спутниковые снимки, как утверждается, последствий ударов Службы безопасности Украины (СБУ) по военному аэродрому Ханская в Республике Адыгея (РФ) в ночь на 4 октября.

Судя по фотографиям, опубликованным украинскими Telegram-каналами Exilenova+ и AviVector, два российских истребителя — Су-35 и Су-34 — полностью сгорели.

Фото: Exilenova+

Фото: Avivector

4 октября Exilenova+ сообщил, что беспилотники атаковали Республику Адыгея (РФ) и что целью мог быть аэродром Ханская. Местные жители сообщали, что атака продолжалась всю ночь.

Впоследствии СБУ подтвердила атаку, в результате которой были поражены Су-35, Су-34 и склад боеприпасов.

«Оба самолета — носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам», — подчеркнули в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com