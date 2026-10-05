В Сети показали, что осталось от двух российских истребителей на аэродроме Ханская

В Сети показали, что осталось от двух российских истребителей на аэродроме Ханская3
- 5.10.2026, 12:05
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Истребители попали под удар СБУ.
В Сети появились спутниковые снимки, как утверждается, последствий ударов Службы безопасности Украины (СБУ) по военному аэродрому Ханская в Республике Адыгея (РФ) в ночь на 4 октября.
Судя по фотографиям, опубликованным украинскими Telegram-каналами Exilenova+ и AviVector, два российских истребителя — Су-35 и Су-34 — полностью сгорели.
4 октября Exilenova+ сообщил, что беспилотники атаковали Республику Адыгея (РФ) и что целью мог быть аэродром Ханская. Местные жители сообщали, что атака продолжалась всю ночь.
Впоследствии СБУ подтвердила атаку, в результате которой были поражены Су-35, Су-34 и склад боеприпасов.
«Оба самолета — носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам», — подчеркнули в СБУ.