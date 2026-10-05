Неадекватность Путина 3 Александр Адельфинский

5.10.2026, 9:45

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Злая империя должна пасть.

Намек Института изучения войны на неадекватность Путина имеет слишком веские основания. Международный преступник публично заявил о масштабном захвате украинских территорий, тогда как на самом деле российские захватчики их потеряли.

Можно было «перепутать циферки», однако разница вопиющая. Путин приписал России взятие за сентябрь площади аж в 1301 кв. км, в то время как, наоборот, за этот период рашистские агрессоры потеряли 80,81 кв. км, при этом общие потери, типа «зашли войска, но вышли», составили 175,18 «квадратов». Здесь «случайно промахнуться» просто невозможно.

Институтом изучения войны совершенно справедливо отмечено, что такие заявления первого лица «настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации». Даже если брать как предположение, что Путина дезинформируют, что он сам выдумал цифры и преподнес их столь наглядно лживо, то все равно фактор периодической или постоянной неадекватности слишком серьезен.

Именно от таких моментов необходимо возвращаться к подобным же ситуациям, которые системно возникают и возникали в период правления Путина. Если в начальный период многое виделось, мягко скажем, излишней «оригинальностью» либо неверными советами имидж-мейкеров, то со временем данного будущего подсудимого Гаагского трибунала, что называется, постоянно стало «заносить» все дальше и опаснее — и это с ядерным оружием под рукой.

Ретроспективно глядя, все вот эти амфоры, стерхи, голый торс, целование мальчика в живот, «вид кошки сзади», странные подхихикивания во время серьезнейших разговоров, внутрикадровые перепады настроения, противоречивость внутри одного и того же текста, садистские оттенки в казарменном юморе, периодическая зацикленность на отсылках к половой сфере и остальной ряд — это ведь неспроста.

Сегодня, когда рашистская хунта не просто прикидывается буйнопомешанной, но каждым СВОим шагом доказывает это, важно осмотреть всю картину ее правления целиком. Мы увидим бездну безумия, которое при этом пытается рационализировать себя, подвести философскую базу, теории, однако остается безумием. Это не просто подсудные преступники, а сумасшедшие подсудные преступники и законченные негодяи.

Необходимо отметить, что с падением, свержением таких властей необходимо обратить внимание и на те эшелоны власти, которые стоят за ними, являя совокупность «вторых» и «третьих» лиц, на всю эту «лесенку» с резервом для новых упырей. В России идет целенаправленный отрицательный отбор, и мы не можем успокоиться, пока из «очереди во власть» не вычистятся безумцы.

Россия должна потерпеть поражение в этой захватнической войне и лишиться возможности затевать новые такие же. Но это не все. Нужен механизм защиты мира от будущего рашизма, ибо он есть смертельно опасное экспансионистское имперское безумие. Zлая империя должна пасть за преступления свои и больше не угрожать человечеству.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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