Трамп примет решение по «адским санкциям» против РФ в последний момент 5 5.10.2026, 10:05

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Министр энергетики поделилась подробностями.

Президент США Дональд Трамп пока не решил, вводить ли дополнительные пошлины против крупнейших покупателей нефти страны-агрессора России, Китая и Индии. Сначала он намерен оценить возможные компромиссы и последствия такого шага. Об этом 4 октября в интервью CBS News заявил министр энергетики США Крис Райт.

Журналистка Маргарет Бреннан напомнила, что по законопроекту покойного сенатора Линдси Грэма Трамп до 18 октября должен определиться, вводить ли пошлины против главных покупателей российских энергоносителей, и спросила, готов ли он к этому. «Он откладывает каждое решение до последнего момента. Он будет оценивать все преимущества и недостатки», — ответил Райт.

По словам министра, Трамп неустанно работает над завершением российско-украинской войны. Райт подчеркнул, что прекращение боевых действий не только остановило бы ежемесячную гибель десятков тысяч людей, но и существенно снизило бы мировые цены на энергоносители.

Бреннан также поинтересовалась, могут ли США обложить пошлинами Китай за закупки российской нефти, несмотря на стремление Вашингтона сохранять хорошие отношения с Пекином. Райт ответил, что администрация хочет развивать отношения с Китаем, но при этом должна использовать все доступные рычаги влияния, чтобы остановить войну. «Необходимо рассматривать все имеющиеся рычаги влияния, чтобы положить конец этому кровавому конфликту», — сказал он.

Министр отказался прогнозировать итоговое решение Трампа и не уточнил, порекомендует ли ему вводить новые пошлины.

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