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Белорусского хоккеиста вызвали в основной состав «Нэшвилла»

  • 5.10.2026, 10:35
Белорусского хоккеиста вызвали в основной состав «Нэшвилла»
Виталий Пинчук
Фото: sport5.by

Виталий Пинчук может дебютировать в НХЛ уже в ближайших матчах.

«Нэшвилл Предаторз» объявил о вызове белорусского нападающего Виталия Пинчука из «Милуоки Адмиралс» (АХЛ).

Об этом сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер Крис Макфарланд.

Кроме того, клуб отправил вратаря Мэтта Мюррея в «Милуоки».

Напомним, что в матче регулярного сезона АХЛ «Рокфорд Айсхогс» на домашнем льду уступил «Милуоки Эдмиралс» со счетом 1:3. Пинчук играл в центре первого звена. В итоге он не отметился результативной игрой, нанес 2 броска и заработал показатель полезности «+1». Это был дебютный матч для Пинчука в АХЛ. Ранее он сообщал, что после этой игры его должны были вызвать в НХЛ.

Пинчук, 24 года, в сезоне-2025/26 выступал за минское «Динамо» в КХЛ: 65 матчей, 31 гол и 35 передач (66 очков). Он занял третье место в КХЛ по голам и шестое по очкам, а также стал одним из десяти игроков лиги, набиравших в среднем одно очко за матч.

«Нэшвилл» проведёт ближайшие матчи на выезде: 7 октября — против «Торонто» (02:00 по белорусскому времени), 9 октября — против «Монреаля» (02:00), 11 октября — против «Оттавы» (02:00).

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