Белорус проверил грибы из зоны Чернобыля на радиацию 15 5.10.2026, 10:09

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Результаты экспертизы удивили.

Известный белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич решил проверить, насколько сильно загрязнены радионуклидами грибы в чернобыльской зоне. Результатами своего эксперимента он поделился в TikTok.

За грибами Александр отправился в Наровлянский район Гомельской области. Место для сбора выбрал примерно в 60 км от Чернобыльской АЭС.

«Мы приехали протестировать, как за 40 лет после ужаснейшей катастрофы изменилась экологическая обстановка», – рассказал Горбацевич.

По его словам, грибы в этих местах почти не собирают. За время тихой охоты он заметил лишь несколько срезанных экземпляров.

Для эксперимента Александр собрал четыре вида грибов: белые сосновые, польские, маслята и зеленки. На вид находки оказались красивыми, крепкими и без каких-либо заметных изъянов.

«Идеальной красоты и идеально пропитанный радиацией, скорее всего», – отметил грибник, разглядывая один из белых.

Проверить свое предположение Горбацевич решил уже в Минске. Собранные грибы он отвез в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на Комаровском рынке.

Что показала проверка

Самыми чистыми оказались белые грибы. Уровень радиоактивного загрязнения составил 1295 Бк/кг при допустимых 370 Бк/кг. То есть норматив превышен примерно в 3,5 раза.

У остальных видов показатели оказались значительно выше. В польских грибах зафиксировали 14 628 Бк/кг, а в маслятах – 15 253 Бк/кг. Это примерно в 40 и 41 раз выше нормы соответственно.

Хуже всего результат оказался у зеленок – 30 438 Бк/кг. Это более чем в 82 раза выше допустимого уровня.

Можно ли их есть

Несмотря на радиацию, некоторые местные жители все равно ходят в лес за грибами, а перед приготовлением вымачивают их, рассказал автор ролика. Поэтому он решил напрямую спросить у специалистов лаборатории, может ли такая обработка сделать урожай безопаснее.

Там пояснили, что установленный норматив 370 Бк/кг касается свежих грибов. После вымачивания и варки часть радионуклидов действительно может уйти.

Но с учетом полученных результатов специалисты советуют не рисковать. Такие грибы лучше не есть.

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