Белорус проверил грибы из зоны Чернобыля на радиацию

Белорус проверил грибы из зоны Чернобыля на радиацию15
- 5.10.2026, 10:09
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Результаты экспертизы удивили.
Известный белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич решил проверить, насколько сильно загрязнены радионуклидами грибы в чернобыльской зоне. Результатами своего эксперимента он поделился в TikTok.
За грибами Александр отправился в Наровлянский район Гомельской области. Место для сбора выбрал примерно в 60 км от Чернобыльской АЭС.
«Мы приехали протестировать, как за 40 лет после ужаснейшей катастрофы изменилась экологическая обстановка», – рассказал Горбацевич.
По его словам, грибы в этих местах почти не собирают. За время тихой охоты он заметил лишь несколько срезанных экземпляров.
Для эксперимента Александр собрал четыре вида грибов: белые сосновые, польские, маслята и зеленки. На вид находки оказались красивыми, крепкими и без каких-либо заметных изъянов.
«Идеальной красоты и идеально пропитанный радиацией, скорее всего», – отметил грибник, разглядывая один из белых.
Проверить свое предположение Горбацевич решил уже в Минске. Собранные грибы он отвез в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на Комаровском рынке.
@skyforest1
Грибы в Чернобыле! Радиация ☢️?!♬ оригинальный звук - SkyForest1
Что показала проверка
Самыми чистыми оказались белые грибы. Уровень радиоактивного загрязнения составил 1295 Бк/кг при допустимых 370 Бк/кг. То есть норматив превышен примерно в 3,5 раза.
У остальных видов показатели оказались значительно выше. В польских грибах зафиксировали 14 628 Бк/кг, а в маслятах – 15 253 Бк/кг. Это примерно в 40 и 41 раз выше нормы соответственно.
Хуже всего результат оказался у зеленок – 30 438 Бк/кг. Это более чем в 82 раза выше допустимого уровня.
Можно ли их есть
Несмотря на радиацию, некоторые местные жители все равно ходят в лес за грибами, а перед приготовлением вымачивают их, рассказал автор ролика. Поэтому он решил напрямую спросить у специалистов лаборатории, может ли такая обработка сделать урожай безопаснее.
Там пояснили, что установленный норматив 370 Бк/кг касается свежих грибов. После вымачивания и варки часть радионуклидов действительно может уйти.
Но с учетом полученных результатов специалисты советуют не рисковать. Такие грибы лучше не есть.