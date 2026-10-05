Истребители НАТО поднимались в небо над Румынией
- 5.10.2026, 10:20
Воздушную цель обнаружили возле границы с Украиной.
Испанские истребители F-18, находящиеся на боевом дежурстве в Румынии, в ночь на понедельник поднялись в воздух после обнаружения воздушной цели на границе с Украиной.
Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.
В ночь с 4 на 5 октября система радиолокационного наблюдения Минобороны обнаружила воздушную цель, которая двигалась к востоку от Вилкового (Одесская область), вблизи границы с Румынией.
Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, выполнявшие боевое дежурство в составе усиленной воздушной полиции, взлетели с 57-й авиабазы.
Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере уезда Тулча. В 02:34 жителям приграничных районов было отправлено уведомление RO-Alert.
В ведомстве сообщили, что вторжений в воздушное пространство страны зафиксировано не было. Воздушную тревогу отменили в 03:23.