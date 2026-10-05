Диетологи рассказали, что будет, если есть яблоко каждый день 3 5.10.2026, 10:27

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Первые изменения могут появиться уже через несколько дней.

Кишечник играет важную роль в работе иммунной системы, а рацион напрямую влияет на состав и активность кишечного микробиома. По словам диетологов, яблоки могут быть полезной частью такого рациона благодаря клетчатке и полифенолам.

Об этом пишет Parade.

Диетолог Cleveland Clinic Джулия Зумпано отмечает, что кишечник связан с большой частью иммунной системы и содержит огромное количество микроорганизмов, влияющих на здоровье. «Еда, которую мы употребляем каждый день, влияет на эту систему и может либо питать полезные кишечные микробы, либо поддерживать менее полезные — в зависимости от того, что именно мы выбираем», — объясняет она.

При этом специалисты подчеркивают: для кишечника важна не одна конкретная пища, а разнообразие рациона. Диетолог Mckenzie Dryden из HonorHealth ссылается на исследования, согласно которым разнообразное питание связано с более здоровым кишечным микробиомом, чем постоянное употребление одного и того же набора продуктов.

Что будет, если есть яблоко каждый день

Один из главных компонентов яблок, связанных со здоровьем кишечника, — клетчатка. В яблоках содержится растворимая клетчатка пектин. По словам Dryden, он может действовать как пребиотик — то есть служить пищей для полезных бактерий кишечника.

Это важно для нормального пищеварения, состояния микробиома и работы иммунной системы. При этом специалисты советуют не очищать яблоки от кожуры: в ней содержится нерастворимая клетчатка. Она способствует продвижению пищи по пищеварительному тракту и помогает поддерживать регулярный стул.

Некоторые изменения могут стать заметны уже через несколько дней или недель, особенно если до этого человек употреблял мало клетчатки. Однако регулярное употребление растительных продуктов в течение длительного времени может оказывать более устойчивое влияние на микробиом.

Диетолог Amanda Sauceda отмечает, что привычка ежедневно есть яблоко может постепенно привести и к другим изменениям в рационе. «Иногда простое полезное дополнение к питанию, например яблоко, может привести к другим позитивным изменениям в поведении», — говорит она. По ее словам, яблоко может стать первым шагом к тому, чтобы есть больше продуктов с клетчаткой и меньше пищи с низкой питательной ценностью.

Есть у яблок и более непосредственное преимущество. Они богаты полифенолами, а диетолог Shauna McQueen отмечает, что яблоки также могут помогать уменьшить неприятный запах изо рта.

Может ли яблоко вызвать вздутие

Для большинства людей ежедневное яблоко не представляет риска для здоровья кишечника. Однако при резком увеличении количества клетчатки могут появиться газообразование и вздутие живота.

«Если вы не привыкли есть продукты, богатые клетчаткой, сначала может возникнуть дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, например газообразование или вздутие, но со временем эти симптомы могут уменьшиться», — объясняет McQueen.

Поэтому количество клетчатки лучше увеличивать постепенно. При этом важно пить достаточно воды.

Есть и еще один нюанс: яблоки содержат много фруктозы и относятся к продуктам с высоким содержанием FODMAP — группы углеводов, которые у некоторых людей усваиваются хуже. В частности, они могут провоцировать неприятные симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Может ли яблоко укрепить иммунитет

Связь между кишечником и иммунной системой действительно существует. По словам Зумпано, значительная часть иммунной ткани находится в кишечнике и вокруг него. Именно здесь иммунная система постоянно «решает», какие вещества организм может пропустить, а какие потенциально представляют угрозу.

Когда клетчатка ферментируется кишечными бактериями, образуются короткоцепочечные жирные кислоты — в том числе ацетат, пропионат и бутират. Они участвуют во взаимодействии между микробиомом, клетками кишечника и иммунной системой.

По словам Зумпано, эти соединения могут поддерживать кишечный барьер, влиять на активность иммунных клеток, участвовать в регуляции иммунного ответа и воспалительных процессов, а бутират также служит источником энергии для клеток толстой кишки.

Однако это не означает, что ежедневное яблоко способно предотвратить простуду или другие инфекции.

«Регулярное употребление цельных фруктов, таких как яблоки, в составе разнообразного рациона может обеспечить организм клетчаткой и полифенолами, поддерживающими среду кишечника, где происходит значительная часть регуляции иммунной системы», — подчеркивает Зумпано.

При этом рацион в целом имеет гораздо большее значение. Если основой питания остаются продукты с большим количеством сахара и высокой степенью переработки, одно яблоко в день не компенсирует возможные негативные последствия такого рациона.

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