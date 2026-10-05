В Воложинском районе продают необычный хутор 2 5.10.2026, 10:53

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Фото: domovita.by

Он выглядит как норвежская сказка.

Хутор в Сугвоздах выглядит как место, где объявление о продаже легко могло бы начаться словами «здесь снимали кино» — и это не метафора. На территории несколько лет работал кинолагерь, а старый бревенчатый дом использовали как учебный класс, репетиционную, монтажную и кинозал. Сейчас весь объект с четырьмя домиками, участком на 50 соток, скважиной, канализацией, зоной для костра и лесами вокруг продают за 99 000 рублей. Domovita рассказывает подробности.

Фото: domovita.by

В Воложинском районе, рядом с агрогородком Сугвозды, продается хутор за 99 000 рублей. Формально в объявлении указан одноэтажный дом площадью 39,2 квадратных метров. Но на деле объект гораздо интереснее обычной деревенской хаты: здесь целый комплекс с четырьмя домиками, участком, скважиной и собственной киноисторией.

Общая площадь земли — 50 соток. Из них 25 соток находятся в частной собственности, еще 25 соток идут как земля для личного подсобного хозяйства. Для загородного объекта это хороший запас пространства. Здесь можно не выбирать между садом, зоной отдыха, домиками для гостей и хозяйственной частью.

Фото: domovita.by

Хутор окружен лесом и полями. Отдельно владельцы отмечают виды на закаты и огромный живописный клен во дворе, которому несколько сотен лет. Такие детали в загородной недвижимости часто значат больше, чем кажется. Одно дело — просто участок с травой, другое — место, у которого уже есть настроение и визуальная концепция.

Фото: domovita.by

Главная особенность объекта — прошлое. Это не просто домики с землей, а кинохутор. В течение 5 лет здесь размещался кинолагерь, снимали и делали кино. Авторы проекта когда-то купили заросшую территорию со старым домом для натурной съемочной площадки. Потом построили летние домики для съемочных групп и постепенно превратили хутор в живую декорацию.

Фото: domovita.by

В центре двора организована зона для шашлыков, посиделок и песен у костра. Здесь явно рассчитывали на людей, которые приезжают проводить время вместе. В описании даже отмечают, что хутор можно использовать для шумных компаний: вокруг нет соседей, которым помешают музыка, смех и веселье. Соседи здесь в основном птицы.

Фото: domovita.by

На участке есть пруд. Сейчас он высохший, но весной и после расчистки, по словам продавца, наполняется водой. В перспективе его можно привести в порядок и использовать для купания.

Из коммуникаций указаны электричество, местная канализация и скважина. Это базовый набор для загородного объекта, который можно использовать не только как сезонный домик на пару выходных. При этом важно понимать: формат хутора отличается от обычного дома для постоянной жизни. Здесь много пространства, много построек и много возможностей, но будущему владельцу придется решить, каким будет следующий этап — частная дача, творческая резиденция, туристический проект или место для компаний.

Фото: domovita.by

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