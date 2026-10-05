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«Я думал, он в меня сзади врежется!»

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  • 5.10.2026, 11:17
  • 6,696
«Я думал, он в меня сзади врежется!»

С какой скоростью полетел этот Mercedes на могилевской трассе?

Инструктор Юрий Краснов любит приговаривать: «Все равно, какая дорога и какое на ней ограничение скорости. Посмотрите в зеркало: сзади обязательно будет кто-то, кто хочет ехать быстрее вас». В этот раз быстрее всех хотел ехать водитель Mercedes. И всей ширины могилевской трассы ему было мало, пишет «Онлайнер».

Инцидент произошел 1 октября около 21:40.

— Это могилевская трасса в направлении Минска, участок от Прилесья до улицы Селицкого. Там средняя скорость — 80 км/ч, но водитель Mercedes ехал гораздо быстрее, — отметил автор видео. — Я думал, он в меня сзади врежется!

А впереди пешеходный переход.

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