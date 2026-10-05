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Белорусы отказываются от алкоголя и картошки

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  • 5.10.2026, 9:40
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Белорусы отказываются от алкоголя и картошки

Рацион жителей нашей страны меняется.

Белорусы меньше пьют алкоголя и едят картошки, но потребляют больше мяса. Подробности приводит Национальный статистический комитет.

В стране за последние годы снизился уровень потребления алкоголя. Если в 2020 году он составлял 11,8 литра, то в 2025 году — 10,9 литра. Тенденция к уменьшению сохранялась на протяжении последних пяти лет. Рост до 12 литров был зарегистрирован только в 2021 году.

Основным алкоголем указана водка, на втором месте — слабоалкогольные напитки. Затем идут ликеры и вина. Реже всего белорусы выбирают коньяк и бренди.

Вместе с тем белорусы стали есть меньше картофеля. В 2020 году потребление корнеплода в расчете на душу населения составляло 161 килограмм, в 2023-м — 162 кило, а в 2024 и 2025 годах — 159 кило.

А вот потребление мяса и мясопродуктов в стране увеличивается. В 2010 году указано 84 килограмма, а в 2025-м — 104 килограмма. Что касается молочной продукции, то ее потребление снизилось в 2021 и 2022 годах до 237 и 238 килограммов, а затем начало расти. По итогам 2025 года — 255 кило.

Белорусы стали есть больше овощей, бахчевых культур, а также продуктов их переработки. По данным 2010 года указано 149 килограммов, а в 2025-м — 183 кило.

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