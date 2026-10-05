Беларусь заполонили медузы 5.10.2026, 9:53

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Исследователи допускают, что они попали в водоемы вместе с аквариумными растениями.

Пресноводная медуза Craspedacusta sowerbii может жить в Беларуси гораздо шире, чем показывают единичные наблюдения. К такому выводу пришли Татьяна Липинская и Владимир Семенченко из Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам. Результаты их работы опубликованы в «Российском журнале биологических инвазий».

Впервые ДНК этого вида в стране обнаружили в мае 2018 года во время мониторинга рек. Следы медузы нашли сразу в нескольких крупных речных бассейнах: в Припяти возле Наровли, в Пине в Пинске, в Днепре в Могилеве, в Березине возле деревни Панюшковичи и в Немане возле деревни Гожа. Летом того же года медуз заметили жители Бреста, а также сотрудники очистных сооружений Мозырской ТЭЦ.

Новые находки последовали в 2023 году: Craspedacusta sowerbii выявили в водохранилище на реке Медянка в Свислочском районе и выше плотины Витебской ГЭС на Западной Двине. В августе 2024 года жители Витебска наблюдали массовое появление медуз в Западной Двине.

Заметить этот вид непросто из-за особенностей его жизненного цикла. Большую часть времени медуза существует в виде небольшого полипа на дне. Когда температура воды достигает примерно 28°C, возникают благоприятные условия для появления самих медуз, которые поднимаются в верхние слои воды. Их диаметр может достигать 25 мм. Из-за нерегулярного появления в толще воды зафиксировать места обитания сложно.

Следы ДНК Craspedacusta sowerbii нашли в водоемах разных регионов Беларуси, поэтому ученые предполагают, что медуза уже распространилась по всей стране, хотя увидеть ее удается далеко не всегда.

Для Беларуси вид считается чужеродным. Исследователи допускают, что он мог попасть в водоемы вместе с аквариумными растениями. Еще один возможный путь распространения — водоплавающие птицы. Как именно медуза влияет на местные экосистемы, пока до конца не ясно, однако в работе отмечается ее потенциальное воздействие на численность и структуру зоопланктона.

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