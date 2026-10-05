Дональд, Си, вы готовы? 4 Виктор Шлинчак

5.10.2026, 11:50

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Экспресс-анализ выступления Путина на Валдае.

Помимо традиционных и уже набивших оскомину фраз — о первопричинах войны [России против Украины], расширении НАТО, «изгнанном» из Украины Януковиче и злобной Европе, желающей погубить «ангельскую» Россию, — Путин описал, каким он видит мир будущего.

И это — хоть что-то новое во всём этом потоке старческого сознания.

Первое и главное. Путин фактически заявил: не ждите быстрого возвращения к какой-либо «нормальности», конфликты продолжатся, а мир вступил в длительный период переустройства. Почему это важно? Потому что это означает, что Москва больше не продает миру иллюзию, будто в ближайшее время мы увидим предметные мирные переговоры. Россия будет жить в новой реальности — реальности попыток вести войну и угрожать (или нет) всеми видами оружия, включая ядерное. «Ведь ружье может выстрелить».

Надеюсь, в Вашингтоне это услышали?

Второй важный момент. Путин снова говорит о конце западной гегемонии и пытается представить Россию не как страну, которая просто воюет с Западом, а как один из центров будущей системы. То есть посыл таков: не нужно договариваться с Россией об Украине — нужно договариваться с Россией о том, каким будет дальнейшее устройство мира. Ибо что? Если не будете договариваться — см. пункт первый — мы задействуем все имеющиеся силы и средства, чтобы принудить мир признать нас субъектами масштабного соглашения о безопасности.

(Для меня здесь, правда, не было ничего нового, поскольку я в своих эфирах постоянно говорю, что через войну в Украине Путин стремится к доминированию над слабой Европой и не только — везде, куда дотянутся руки).

Впервые этот масштаб претензий был озвучен самим Путиным. То есть вопрос о 20% территории Донецкой области, которые якобы препятствуют миру, — это совершенно обманчивый миф по сравнению с тем, чего Москва хочет добиться в глобальном масштабе.

Дональд, Си, вы готовы?

Третий момент. Путин снова говорит о реформе Организации Объединенных Наций и о более значимой роли Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь можно (прости Господи) с ним согласиться: организация в нынешнем виде себя исчерпала. Но есть большое «но».

Москва хочет пересмотра международного порядка, не пересматривая при этом собственных представлений о праве сильного. Иными словами, это заявка на проведение «новой Ялты» совместно с Китаем и США. Нетрудно догадаться, какое место в этой истории отводится Европе.

Интересно, что думают об этом Макрон, Мерц и премьер-министр Великобритании.

Ну и, разумеется, все у нас прислушивались к тому, где здесь Украина.

Повторюсь: что касается нас — почти ничего нового. Ни плана завершения войны, ни нового тезиса о компромиссе, ни нового предложения. И это понятно.

Политтехнологи Путина вообще писали весь текст его выступления так, словно нас не существует в принципе. Ведь воюет он не с нами. Ведь нами, как утверждает Путин, «управляет Запад» (тут хочется сказать: если бы). И я действительно убежден, что в его разговорах речь идет скорее о торге за место за столом Трампа и Си, чем о его планах в отношении Украины. Вопрос в том, готовы ли они к этому и понимают ли последствия?

То есть в голове у царя одно: он сам, склонение голов перед российским нашествием и признание его мировым лидером. Именно за это он сейчас и воюет, губя сотни тысяч жизней. Не слишком ли высока цена за величие бандита из подворотни?

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

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