«Ждем свои квартиры уже шестой год» 1 5.10.2026, 12:00

2,116

ЖК Smart на визуализации от застройщика

фото: onliner.by

В Минске дольщики ЖК Smart взбунтовались.

Долгострои, видеообращения… Эта проблема в Минске, казалось, давно осталась в прошлом. В последние годы значительный срыв сроков строительства новостроек — редкость. Но ЖК Smart на улице Прилукской, к сожалению, попал в эту категорию. Дом начали строить в 2019 году, а многие дольщики до сих пор не получили ключи, пишет «Онлайнер».

Напомним: многострадальный жилой комплекс Smart на пересечении улиц Прилукской и Глаголева начали строить в далеком 2019 году. Изначально 13-этажную высотку в форме трапеции обещали возвести быстро, но за первые годы застройщик сдал в эксплуатацию всего две секции.

Актуальные фото с площадки

Сроки ввода оставшихся пяти подъездов постоянно переносились: сначала на 2022-й, потом на 2023 год. Некоторые дольщики даже решили расторгнуть договоры и пошли судиться, чтобы вернуть свои деньги.

Те минчане, которые все же решили дождаться ключей, в 2024 году обратились к Лукашенко за помощью. На днях они записали второе видеообращение, в котором говорится:

— Александр Григорьевич, мы, дольщики широко известного ЖК Smart, обращались к вам в 2024 году. После обращения к вам ситуация резко улучшилась, но прошло три года, а дом не сдан. Нас продолжают кормить обещаниями и вынуждают подписывать документы с переносами. Мы ждем свои квартиры уже шестой год. Помимо сроков, проект значительно удешевили, что видно по изменению фасада и замене лифтов. А также уменьшили количество мест общего пользования за счет продажи кладовых на этих местах. Дом не сдан, качество налицо. Просим обратить внимание на наши проблемы.

Надо сказать, что застройщик дома — компания «НикаПроект» — недавно заявил, что намерен закончить строительство до конца 2026 года. Сейчас он готовит к сдаче третью, четвертую и пятую секции, параллельно доводит до ума заключительные шестую и седьмую секции.

Однако претензии дольщиков касаются не только срока сдачи объекта. По их словам, качество строительства оставляет желать лучшего. То есть даже после приемки жилья им придется разгребать уже новую проблему: доводить до ума долгожданные жилые стены и места общего пользования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com