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Соседи отключили белоруске свет из-за долгов

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  • 5.10.2026, 12:23
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Соседи отключили белоруске свет из-за долгов

Товарищество собственников сразу перешло от предупреждений к радикальным мерам.

Белоруска осталась без света – его отключили члены товарищества собственников из-за просроченных платежей. Были ли у них на это полномочия, рассказали в прокуратуре Минского района.

Как рассказали в ведомстве, жильцы дома просто отключили вводной автомат абонента и ограничили доступ к электрощитку, установив запорное устройство.

Без света белоруска прожила 11 дней, пока не погасила задолженность. Мера сработала, но делать так ТС не имело право.

В прокуратуре напомнили, что приостанавливать оказание услуг по обеспечению электричеством может только энергоснабжающая организация. А белоруска заключала договор на услуги в РУП «Минскэнерго».

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