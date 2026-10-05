Парадокс вокруг Ормуза2
- Никита Смагин
- 5.10.2026, 12:38
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Как так получается?
Парадокс вокруг Ормуза: Иран бьет по танкерам, но нефтяной экспорт из региона растет.
Рейтер пишет, что средний показатель экспорта сырой нефти с Ближнего Востока на начало октября — 18,5 млн баррелей в сутки. Это на 0,5 млн больше (!), чем было в среднем до войны.
Экспорт сжиженного газа в сентябре тоже рос и достиг максимальных показателей с начала войны. Поставки немного не дотягивают до довоенного уровня, но уже в октябре может произойти полное восстановление.
Как так получается? Отчасти заработали обходные пути: экспорт через Красное море и терминалы ОАЭ за пределами Ормуза. Отчасти работают конвои США, которые сопровождают танкеры.
Но еще важнее: страны Залива просто приняли тот факт, что какие-то танкеры подбивают.
Когда эксперты рассуждали о возможностях Ирана перекрыть Ормуз, они исходили из прежнего опыта хуситов. Те подбивали условно один корабль в неделю в Красном море, и уже из-за этого 90% мирового флота этим путем не шли. Отсюда был вывод: Ирану достаточно подбивать пару кораблей в неделю — и экспорт рухнет.
Но разница принципиальная: у кораблей, идущих через Красное море, всегда была альтернатива. Да, огибать Африку дорого, но все-таки вполне реально. А у стран Персидского залива, по большому счету, альтернативы нет: либо идем через Ормуз, либо теряем большую часть экспорта (а некоторые, как Катар, — весь).
В итоге теперь ситуация выглядит так: да, сильно возрастает страховка. Да, сильно возрастают издержки. Да, какой-то из танкеров может быть подбит. Но делать нечего — надо искать пути и прорываться.
В итоге экспорт нефти сегодня восстановился у всех, кроме самого Ирана — ему США так и не дают экспортировать нефть.
Впрочем, странам Залива и США радоваться рано. Нужно понимать:
1. Нынешняя схема сильно увеличивает издержки. То есть восстановились объемы, но не доходы стран Залива от экспорта нефти. Похожая история с США — они тратят большие ресурсы на эскорт кораблей.
2. Цены на нефть пока не упали: рынок все еще ждет возможных потрясений и изменений, а также закупает впрок, восстанавливая запасы.
3. Весьма возможна эскалация со стороны Ирана. Тегерану сильно не нравится происходящее, и так просто терять рычаг давления в лице Ормуза он явно не готов.
Никита Смагин, «Фейсбук»