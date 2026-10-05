Парадокс вокруг Ормуза 2 Никита Смагин

5.10.2026, 12:38

6,570

Как так получается?

Парадокс вокруг Ормуза: Иран бьет по танкерам, но нефтяной экспорт из региона растет.

Рейтер пишет, что средний показатель экспорта сырой нефти с Ближнего Востока на начало октября — 18,5 млн баррелей в сутки. Это на 0,5 млн больше (!), чем было в среднем до войны.

Экспорт сжиженного газа в сентябре тоже рос и достиг максимальных показателей с начала войны. Поставки немного не дотягивают до довоенного уровня, но уже в октябре может произойти полное восстановление.

Как так получается? Отчасти заработали обходные пути: экспорт через Красное море и терминалы ОАЭ за пределами Ормуза. Отчасти работают конвои США, которые сопровождают танкеры.

Но еще важнее: страны Залива просто приняли тот факт, что какие-то танкеры подбивают.

Когда эксперты рассуждали о возможностях Ирана перекрыть Ормуз, они исходили из прежнего опыта хуситов. Те подбивали условно один корабль в неделю в Красном море, и уже из-за этого 90% мирового флота этим путем не шли. Отсюда был вывод: Ирану достаточно подбивать пару кораблей в неделю — и экспорт рухнет.

Но разница принципиальная: у кораблей, идущих через Красное море, всегда была альтернатива. Да, огибать Африку дорого, но все-таки вполне реально. А у стран Персидского залива, по большому счету, альтернативы нет: либо идем через Ормуз, либо теряем большую часть экспорта (а некоторые, как Катар, — весь).

В итоге теперь ситуация выглядит так: да, сильно возрастает страховка. Да, сильно возрастают издержки. Да, какой-то из танкеров может быть подбит. Но делать нечего — надо искать пути и прорываться.

В итоге экспорт нефти сегодня восстановился у всех, кроме самого Ирана — ему США так и не дают экспортировать нефть.

Впрочем, странам Залива и США радоваться рано. Нужно понимать:

1. Нынешняя схема сильно увеличивает издержки. То есть восстановились объемы, но не доходы стран Залива от экспорта нефти. Похожая история с США — они тратят большие ресурсы на эскорт кораблей.

2. Цены на нефть пока не упали: рынок все еще ждет возможных потрясений и изменений, а также закупает впрок, восстанавливая запасы.

3. Весьма возможна эскалация со стороны Ирана. Тегерану сильно не нравится происходящее, и так просто терять рычаг давления в лице Ормуза он явно не готов.

Никита Смагин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com