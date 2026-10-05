Загадочная огромная дыра на Луне: это может быть вход в подземный мир 7 5.10.2026, 12:39

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Отверстие на поверхности Луны давно озадачивает ученых.

NASA выбрало проект GIMLI, представленный Институтом планетологии, чтобы выяснить, скрывается ли под дырой на поверхности Луны под названием Marius Hill Pit огромная подземная пещера. Такие пещеры могут хранить свидетельства вулканического прошлого Луны и в будущем служить надежным укрытием для астронавтов, пишет ScienceDaily.

Наблюдения, проведенные орбитальными аппаратами, предоставили убедительные доказательства того, что под поверхностью Луны могут существовать огромные пещеры, созданные прошлой вулканической активностью.

Загадочная огромная дыра на Луне: это может быть вход в подземный мир

Фото: NASA

Входом в одну из таких подземных пещер может служить отверстие Marius Hill Pit, глубиной около 34 метров и размером 65 на 90 метров. Для того, чтобы выяснить так ли это, NASA выбрало совместный проект Института планетологии и компании Honeybee Robotics под названием GIMLI. В рамках проекта будет разработан посадочный модуль, луноход и специальное оборудование для исследования Marius Hill Pit и потенциальной подземной пещеры.

В будущем такая пещера могла бы стать убежищем для астронавтов, защищающим их от радиации и резких перепадов температур, характерных для поверхности Луны.

Входом в одну из таких подземных пещер может служить отверстие Marius Hill Pit

Фото: NASA

Посадочный модуль и луноход будут использовать георадар, сейсмические датчики и гравиметр для обнаружения и определения размеров пещеры или того, что скрывается внизу. С помощью специальных камер можно будет получить уникальные изображения стенок отверстия и потенциальной пещеры.

Даже если ученые не обнаружат пещеру, полученные данные помогут ответить на вопрос о том, как именно образовалась эта дыра на Луне. Также эти данные помогут лучше понять геологию и историю вулканизма Луны.

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