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Как же так, лавровцы?

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 5.10.2026, 12:18
  • 7,360
Как же так, лавровцы?
Ильхам Алиев

Срочно выпускайте на телевизор Захарову.

«Мы установили отношения стратегического партнёрства с Китаем и Америкой. С Китаем была подписана декларация о всестороннем стратегическом партнёрстве. С Соединёнными Штатами Америки была подписана Стратегическая хартия. Это две сверхдержавы мира, третьей нет»

Ильхам Алиев, несменяемый глава Азербайджана

Как же так, лавровцы? Что же вы молчите?! Срочно выпускайте на телевизор Захарову, пусть прокричит: «Мы тоже! Мы тоже сверхдержава!» и оботрёт влажной салфеткой с лица гарь от очередного горящего НПЗ.

Telegram-канал «СерпомПо»

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