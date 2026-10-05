Нобелевская премия-2026: названы лауреаты по медицине и физиологии 5.10.2026, 12:53

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Открытие ученых стало фундаментом нового этапа развития нейронов.

Нобелевский комитет в понедельник, 5 октября, объявил лауреатов премии по медицине и физиологии, сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Нобелевская премия 2026 года по физиологии или медицине присуждена Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю «за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики».

Оптогенетика - это метод, который позволяет изучить, какие нервные клетки в живом мозгу создают проблемы, вплывают на эмоции и обращают внимание на познание.

Питер Гегеманн и Георг Нагель нашли в одноклеточном водоросте уникальный блок - каналородопсин. Со временем Карл Дейссерот перевел его на светолокацию «перемычек», чтобы дополнительно можно было активизировать нервные клетки. Их новое открытие стало фундаментом нового этапа развития нейронов.

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