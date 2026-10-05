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В России решили защищать НПЗ с помощью дирижаблей

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  • 5.10.2026, 12:29
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В России решили защищать НПЗ с помощью дирижаблей
НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»
Фото: wikipedia.org

Вдохновились опытом Первой мировой войны.

В России продолжают искать способы защитить свои НПЗ от украинских ударов. На этот раз в государстве-агрессоре решили использовать опыт Первой мировой войны.

В РФ начали выпускать аэростаты, которые, по замыслу авторов, должны «прикрыть» нефтеперерабатывающую инфраструктуру. «Ноу-хау» более чем вековой давности хвалили государственные пропагандистские СМИ, в частности издание «Вести».

Пропагандисты рассказали, что в России начали тестировать «способ защиты инфраструктуры предприятий от атак беспилотников». Речь идет об аэростатах, между которыми натянуты тросы и специальные кевларовые шнуры.

По словам руководителя московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества (РГО) Сергея Бендина, аэростатные защитные заграждения с сетями будут прикрывать прежде всего российские НПЗ.

Деньги на эту систему освоило российское научно-производственное предприятие «Спецрадио».

Как следует из публикации, россияне сами признают, что «вдохновились» опытом Первой мировой: подобные сооружения применялись еще в те времена.

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