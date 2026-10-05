Промышленный альпинист снял туманный Минск с 44-го этажа

Промышленный альпинист снял туманный Минск с 44-го этажа3
- 5.10.2026, 12:14
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Видеофакт.
Промышленный альпинист Павел сейчас устанавливает остекление на здании Международного финансового центра в районе «Минск Мира». Небоскреб на 42 этажа станет самым высоким в столице. Мужчина показал, как выглядит его работа в тумане.
— О, «Минск Мир», красотень какая, выше облаков, — прокомментировал видео Павел. А в комментариях признался, что высота, на которой он находится, равна высоте 43−44-го этажа.
@userxeh9ljxula #минск мир#пром альп#работа#монтаж#утро ♬ оригинальный звук - паша
На ролике — сплошной туман, в котором не видно практически ничего.
В комментариях альпинист рассказал, что сейчас он устанавливает стеклянные модули. Также на крыше планируется вертолетная площадка.
@userxeh9ljxula #пром альп#минск мир#монтаж#работа ♬ оригинальный звук - паша