Промышленный альпинист снял туманный Минск с 44-го этажа 3 5.10.2026, 12:14

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Промышленный альпинист снял видео с крыши самого высокого здания Минска. Октябрь 2026 года. Скриншот: видео tiktok.com/@userxeh9ljxula/

Видеофакт.

Промышленный альпинист Павел сейчас устанавливает остекление на здании Международного финансового центра в районе «Минск Мира». Небоскреб на 42 этажа станет самым высоким в столице. Мужчина показал, как выглядит его работа в тумане.

— О, «Минск Мир», красотень какая, выше облаков, — прокомментировал видео Павел. А в комментариях признался, что высота, на которой он находится, равна высоте 43−44-го этажа.

На ролике — сплошной туман, в котором не видно практически ничего.

В комментариях альпинист рассказал, что сейчас он устанавливает стеклянные модули. Также на крыше планируется вертолетная площадка.

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