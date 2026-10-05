Россияне нанесли удар по КПП на границе с Молдовой: снаряд попал в автобус 1 5.10.2026, 12:00

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Фото: ipn.md

Ранен пограничник.

Во время атаки на Украину 5 октября российский снаряд упал вблизи пункта пропуска Паланка — Маяки — Удобное на украинско-молдавской границе. После удара он рикошетом попал в автобус, припаркованный у шлагбаума, в результате чего ранение получил пограничник.

Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы.

На данный момент работа КПП приостановлена. В ведомстве сообщили, что их сотрудник получил легкое ранение, других пострадавших нет. При этом повреждены автобус и кабина контроля.

Как пишет NewsMaker, в 11:50 по Минску движение в направлении пункта пропуска было временно перекрыто от перекрестка дорог R-30 и R-31 в Штефан-Водском районе. Как сообщили в Генеральной инспекции полиции, ограничение будет действовать до завершения фиксации и расследования обстоятельств инцидента.

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