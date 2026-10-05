Такого не было полвека: мальчику в Барановичах дали редкое имя

Такого не было полвека: мальчику в Барановичах дали редкое имя8
- 5.10.2026, 11:36
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У него есть сразу несколько версий происхождения и трактовок.
В Барановичах родители выбрали для новорожденного сына довольно редкое имя. Это первый такой случай в местном загсе за последние 53 года, пишет «Наш край».
Мальчика назвали Айваром. В последний раз такое имя регистрировали здесь еще в 1973 году.
Полувековую паузу прервали только этой осенью: имя Айвар снова появилось в документах в конце сентября.
У имени есть несколько версий происхождения. Основная связана с древнескандинавским Ivarr.
Оно состоит из двух частей, которые переводятся как «тис» и «воин». Отсюда и одно из значений – «тисовый воин» или «воин с тисовым луком».
Есть и другие трактовки. По одной из версий, Айвар – латышская форма имени, которая позднее распространилась среди эстонцев. Тут ему также приписывают значения «воин с мечом» или «воин с оружием».
Ранее Charter97.org рассказывал о другом необычном выборе родителей из Барановичей. Девочку назвали Мальтой, причем в истории местного загса такое имя зарегистрировали впервые.