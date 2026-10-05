Премьер-министр Испании объявил о роспуске парламента 2 5.10.2026, 11:34

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ПЕДРО САНЧЕС ФОТО: REUTERS

В стране пройдут досрочные выборы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в понедельник о проведении внеочередных парламентских выборов. Поводом стал жилищный кризис, однако голосование пройдет и на фоне миграционного кризиса, вызванного прорывом десятков тысяч людей в испанский анклав в Марокко, сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе парламент отклонил план по решению жилищного вопроса, который, как надеялось правительство, должен был успокоить нарастающие социальные протесты. Недовольство доступностью жилья вылилось в массовые выступления после того, как 87-летнюю женщину с инвалидностью выселили из квартиры, где она прожила около 70 лет. Дом купила инвестиционная жилищная корпорация и потребовала от арендаторши платить значительно более высокую сумму. После этого в Мадриде люди начали ночевать в палатках на площадях, протестуя против подобных действий и требуя от властей заняться жилищным кризисом.

Социалисты Санчеса пришли к власти в 2018 году, но все это время оставались в меньшинстве. Их нынешний срок, начавшийся в 2023 году и рассчитанный до июля 2027 года, оказался особенно непростым. Партия Санчеса и даже его семья оказались втянуты в коррупционные скандалы, правительство не справилось с крупными наводнениями 2025 года, а минувшим летом около 80 тысяч нелегальных мигрантов прорвались в Сеуту, что вызвало новую волну общественного недовольства.

Санчес, однако, отказался принимать жесткие меры в Сеуте и критиковать власти Марокко, без попустительства которых столь масштабный прорыв границы вряд ли был бы возможен.

В опросах сейчас лидирует правоцентристская Народная партия: по данным SocioMétrica, ее поддерживают 33,9%, отмечает Bloomberg. По словам лидера партии Альберто Нуньеса Фейхоо, она может сформировать правительство с крайне правой Vox, за которую готовы голосовать 18% избирателей. За социалистов Санчеса проголосовали бы 25,7%.

«Мы не можем продолжать идти по тому пути, по которому идем сейчас», — заявил Фейхоо в пятницу после отклонения жилищного плана правительства.

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