Страх Лукашенко стал очевидным

Страх Лукашенко стал очевидным6
- 5.10.2026, 12:46
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Самый серьезный фронт — как раз по линии народного недовольства.
Прошлую неделю генерал Павел Муравейко начинал в должности начальника Генштаба и бескомпромиссного борца с внешним врагом. Но ровно неделю назад он получил назначение в Администрацию Лукашенко, смотрящим. В воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» его новый шеф Дмитрий Крутой очертил круг его обязанностей. Новый замглавы Администрации подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан. То есть буквально вчера ты воевал с НАТО, а сегодня брошен на отдел писем, пишет planbmedia.io.
На линии огня
Впрочем, ирония тут не очень работает. Самый серьезный фронт — как раз по линии народного недовольства и проходит.
«Павел Николаевич будет заниматься контролем за рядом стратегических проектов, связанных не только с военно-промышленным комплексом, но и в рамках региональных программ. Будет координировать институт помощников президента в регионах и заниматься обращениями граждан, — отметил Дмитрий Крутой. — Я думаю, это будет большая помощь и где-то даже ускорение определенных процессов. Он прекрасно взаимодействует с людьми, то есть гражданская часть его карьеры тоже довольно неплохая. Он обладает хорошим аналитическим складом ума и может помочь в подготовке определенных материалов по линии гражданских инициатив».
Крутой пояснил, что его шефу поступает огромное количество обращений, в том числе из социальных сетей. И из всего этого массива надо определить наиболее важные темы, которые действительно требуют внимания со стороны Лукашенко.
«Проводится работа внутри Администрации по совершенствованию деятельности этого подразделения. Я думаю, что координацию этой работы тоже возглавит Павел Николаевич», — добавил он.
Опасность среди нас
Сам же Павел Муравейко рассказал, что в новой должности ему предстоит посмотреть на происходящие в стране процессы с другого ракурса. «Чтобы можно было гарантировано обеспечить безопасность страны», — указал он.
На самом деле, оба чиновника, конечно, правы. Безопасности Беларуси вовсе не грозит никакое НАТО. И когда Муравейко еще в ипостаси начальника Генштаба прорубал коридор через Литву, маневрировал в районе Сувалкского коридора и грозил соседям ядерной бомбой, честно говоря, он ничем не рисковал. Очень уж виртуальной была борьба.
А вот нынешний участок — реально опасен. Ходить по тонкому льду народного недовольства — это вам не на виртуальном танке маневрировать.
То, что главный потенциальный противник режима Лукашенко скорее внутри, чем снаружи, уже давно понятно. И решить давно наболевшее кавалерийским наскоком вряд ли получится. Но маневры могут быть интересными.