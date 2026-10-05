Портников: Путин оказался Кашпировским и Жириновским в одном флаконе 2 5.10.2026, 13:30

5,744

Виталий Портников

СССР был страной темной безграмотности и веры в чудеса.

Украинский публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале прокомментировал смерть Анатолия Кашпировского и объяснил, почему фигура советского экстрасенса важна для понимания сегодняшней России.

Сайт Charter97.org приводит полный текст выступления:

— Скончавшегося на днях самоназванного целителя и экстрасенса времен перестройки Анатолия Кашпировского похоронят в Санкт-Петербурге в тайне даже от самых близких друзей.

Когда пройдет церемония прощания, где будет похоронен Кашпировский, не знает никто. Закономерная судьба одного из самых ярких авантюристов прошлого, который собирал многотысячные аудитории, антинаучные сеансы гипноза которого демонстрировались по центральному телевидению Советского Союза.

Если у перестройки и были какие-либо яркие символы, подчеркивавшие, что на самом деле произошло с советским обществом за годы коммунистической диктатуры, то это, конечно, Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Впрочем, оба считали друг друга шарлатанами.

Кашпировский, вне всякого сомнения, был человеком артистически одаренным. Но понятно, что без поддержки тогдашнего советского руководства он никогда не попал бы на телевизионные экраны и не гипнотизировал бы аудитории своими, по сути, заявлениями о необходимости подчиниться гипнозу.

Когда перестройка окончилась, Кашпировский продолжал находить понимание у новых ведущих телевизионных шоу по всей стране. И речь шла в данном случае не только о России, но и о постсоветском пространстве. Как известно, трибуну уже почти позабытому экстрасенсу предоставляли и Андрей Малахов, и Дмитрий Гордон. Однако очевидно, что не они были авторами успеха Анатолия Кашпировского в перестроечные годы, а те самые кураторы с Лубянки, которые занимались и карьерой экстрасенса, и выводили на арену своих будущих представителей в политике, таких как Владимир Жириновский.

Кашпировский совершенно не случайно стал депутатом Государственной Думы первого созыва именно от партии Жириновского, во фракции которого появилось немало проходимцев тех лет. Кем был на самом деле Жириновский и насколько серьезными были его связи с КГБ СССР, мне кажется, стало очевидно по всей политической деятельности человека, который использовался Кремлем для того, чтобы проверять на обществе самые экстравагантные планы российского руководства, сегодня воплотившиеся в реальность.

А Кашпировский был примерно того же поля ягодой, только в другой области. Политически он как раз был Жириновским-экстрасенсом. Ведь не случайно же человек, родившийся в Украине и большую часть жизни до краха Советского Союза проживший именно в этой стране, в Киеве, поддержал российскую агрессию против Украины в 20-е годы XXI века и скончался в родном городе Владимира Путина, практически позабытый своими собственными соотечественниками.

Именно эта политическая ориентация Кашпировского, его связи с ЛДПР Жириновского и его политические заявления, не оставлявшие никаких сомнений, кому он на самом деле симпатизирует, могут сегодня пролить свет на то, откуда вообще на советском телевизионном экране взялся человек, решивший, что он может лечить болезни звуком своего голоса.

Необходимо было не только каким-то образом переключить внимание аудитории с тех проблем, которые возникли в годы перестройки, на сеансы телевизионного гипноза. Необходимо было искать людей, которые смогут подчинить себе общество и выполнить задачи, которые уже тогда ставили перед собой советские чекисты. И Жириновский, и Кашпировский были как раз людьми, которые по-разному подходили к выполнению этого важного поручения.

Но у Кашпировского не очень получилось. Практически сразу же стало ясно, что он шарлатан, способный заинтересовать только достаточно узкую группу людей, совсем уж без всякого представления о науке и образовании, и что серьезным публичным политиком и общественным лидером он не станет.

Хотя, разумеется, сам Кашпировский считал о себе совершенно иначе. Именно поэтому из обоймы перестроечных символов теми, кто его привел на центральное телевидение, он был сразу же изъят. Телевизионному начальству больше не пытались рассказывать о том, как важны сеансы Кашпировского для успокоения советского общества.

И во все последующие годы своей деятельности отставной экстрасенс уже никак не мог продемонстрировать своих паранормальных способностей.

Ярким символом стала его поездка в захваченный роддом в Буденновске, где Кашпировский встретился с Шамилем Басаевым и пытался его загипнотизировать, рассказал Портников"

— Басаев только скептически хмыкнул, глядя в глаза депутату Государственной Думы от бандитской фракции, и поинтересовался, почему же у него не получается. По сути, это было последнее появление Кашпировского в российской политике. Далее он был известен разве что своими заявлениями в поддержку агрессивной войны России против Украины.

Однако сам тот факт, что сотни тысяч, если не миллионы людей включали телевизор во время телевизионных сеансов Кашпировского и верили, что он может помочь их выздоровлению, уже говорит о том, что миф об образованной и самой читающей стране мира, бытовавший в советское время, разбился об эти телевизионные сеансы.

Советский Союз на самом деле, несмотря на всю внешнюю оболочку, так и оставался страной темной безграмотности и веры в чудеса. И именно эта темная безграмотность вскоре позволит чекистам установить контроль над страной, а Владимиру Путину быстро ликвидировать все зачатки перемен и повести Россию назад, в сталинское прошлое.

Именно Путин оказался тем самым Кашпировским и Жириновским в одном флаконе, кто смог воплотить в жизнь задачи, поставленные Комитетом государственной безопасности СССР перед своими агентами еще в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века.

Так что, может быть, вполне символичен тот факт, что Кашпировский будет втайне похоронен именно в родном городе человека, ставшего гипнотизером для миллионов россиян, оказавшихся легкой добычей того, кто не пытался лечить их голосом, но зато предложил им понятную для темного общества политическую программу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com