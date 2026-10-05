Над Беларусью пролетят Дракониды 5.10.2026, 13:11

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фото: smartpress.by

В этом году условия особенно удачные, чтобы наблюдать.

В ночь с 8 на 9 октября над Беларусью можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. В этом году условия особенно удачные: яркая Луна практически не помешает увидеть «падающие звезды».

Когда будет пик Драконид

Дракониды активны с 6 по 10 октября. Расчетный максимум в 2026 году наступит 9 октября примерно в 4:00 по минскому времени.

Ожидаемая активность – около 5 метеоров в час при идеальных условиях наблюдения.

При этом ждать четырех утра необязательно. Дракониды отличаются от многих других звездопадов тем, что их удобно наблюдать уже в вечерние часы.

В Минске 8 октября Солнце зайдет около 18:29, а астрономические сумерки закончатся примерно в 20:26. Поэтому выходить смотреть на небо можно уже после 20:30. Для наблюдений лучше выбрать место подальше от фонарей и городской засветки.

Луна не помешает

Условия в этом году будут особенно благоприятными. Новолуние наступит 10 октября, поэтому во время максимума Драконид ночное небо будет почти безлунным.

В Минске вечером 8 октября Луна вообще не будет мешать: она зайдет примерно в 17:32, еще до наступления темноты. Ее освещенность составит всего около 6%.

Куда смотреть

Дракониды получили название от созвездия Дракона – именно там расположен радиант потока, то есть точка, из которой визуально «вылетают» метеоры.

Для широт Беларуси этот участок неба не заходит за горизонт, поэтому наблюдать поток можно всю ночь. При этом специально искать созвездие Дракона не обязательно: метеоры могут появляться в разных частях неба.

Телескоп или бинокль тоже не нужны – наоборот, звездопады лучше наблюдать невооруженным глазом, чтобы видеть как можно большую часть неба.

Дракониды обычно относятся к сравнительно спокойным метеорным потокам. Международная метеорная организация указывает ожидаемую зенитную часовую частоту около 5 метеоров в час.

Это не означает, что наблюдатель гарантированно увидит ровно пять метеоров. Реальное количество зависит от облачности, городской засветки, прозрачности неба и места наблюдения.

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