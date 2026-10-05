«АдГ» отказалась от своей цели вывести Германию из еврозоны

«АдГ» отказалась от своей цели вывести Германию из еврозоны4
- 5.10.2026, 13:02
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Партия отказывается от радикальной риторики.
Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») во внутреннем стратегическом документе отказывается от многолетнего требования вывести страну из еврозоны и вместо этого делает ставку на фундаментальную перестройку ЕС и валютного союза.
Об этом сообщает издание Bild.
Согласно данным из нового внутреннего документа партии, «АдГ» отказывается от своих многолетних обещаний вывести Германию из еврозоны и предлагает реформы.
Стоит отметить, что ультраправая партия была основана в 2013 году с целью отказа от единой европейской валюты. Еще в предвыборной программе к выборам в Бундестаг 2025 года она требовала выхода Германии из еврозоны.
Теперь же «АдГ» хочет, чтобы государства несли большую ответственность за свои долги, а возможности вмешательства Европейского центрального банка были ограниченными. Цель ультраправых заключается в том, чтобы поставить евро на «прочный фундамент собственной ответственности и обязательств».
В случае провала этого курса реформ население должно решить, каким будет «будущий европейский и валютно-политический путь Германии».
Согласно отчету, этот документ обсуждался в конце сентября во время встречи депутатов Европейского парламента, Бундестага и земельных парламентов.
Кроме того, в документе содержатся предложения по реформированию ЕС. «Альтернатива для Германии» предлагает превратить его в «союз суверенных наций». Соответственно, Евросоюз должен сосредоточиться преимущественно на внутреннем рынке, защите внешних границ, вопросах безопасности и отдельных технологических проектах.
Кроме того, партия требует введения национальных исключений, в частности в миграционной, социальной и финансовой политике.
Также предлагаются институциональные изменения. Согласно документу, «АдГ» выступает за отмену прямых выборов в Европейский парламент. В дальнейшем депутаты должны назначаться национальными парламентами.