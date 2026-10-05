На границе с Польшей скопились сотни фур 5.10.2026, 13:39

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Очередь выросла почти в три раза.

За выходные очередь грузовиков на въезд в Польшу увеличилась в 2,7 раза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Перед польскими пунктами пропуска находится 590 большегрузов.

Сотрудники погранпереходов «Кукурыки» («Козловичи») и «Бобровники» («Берестовица») за двое суток оформили соответственно 42 и 17% грузового транспорта от нормы.

Контролирующие службы литовского «Шальчининкая» («Бенякони») приняли 39% легковушек от нормы. Перед этим переходом въезда в ЕС ожидают 20 авто.

Кроме того, около 170 легковых автомобилей стоят перед польскими пунктами пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») и «Тересполь» («Брест»). Их службы приняли 28% авто.

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