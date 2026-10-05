Израильтянин прилетел в Минск из Тель-Авива с $33 тысячами
- 5.10.2026, 14:08
- 4,384
На границе возникли вопросы.
Уголовное дело за контрабанду валюты возбудили в отношении гражданина Израиля, который прилетел в Минск рейсом из Тель-Авива, сообщили в Государственном таможенном комитете.
После приземления самолета в Национальном аэропорту Минск мужчина проследовал по зеленому коридору в зону таможенного контроля. Таможенники проверили багаж иностранца и нашли 33 тысячи долларов в эквиваленте.
«Такая сумма более чем в три раза превышает установленный
законодательством лимит на перемещение без декларирования», — отметили в ГТК.
В отношении израильтянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (Незаконное перемещение через границу в крупном размере наличных денежных средств) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией денежных средств.