Израильтянин прилетел в Минск из Тель-Авива с $33 тысячами 5.10.2026, 14:08

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иллюстративное фото

На границе возникли вопросы.

Уголовное дело за контрабанду валюты возбудили в отношении гражданина Израиля, который прилетел в Минск рейсом из Тель-Авива, сообщили в Государственном таможенном комитете.

После приземления самолета в Национальном аэропорту Минск мужчина проследовал по зеленому коридору в зону таможенного контроля. Таможенники проверили багаж иностранца и нашли 33 тысячи долларов в эквиваленте.

Валюта, которую перевозил израильтянин. 2026 год, Минск

Фото: ГТК

«Такая сумма более чем в три раза превышает установленный

законодательством лимит на перемещение без декларирования», — отметили в ГТК.

В отношении израильтянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (Незаконное перемещение через границу в крупном размере наличных денежных средств) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией денежных средств.

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