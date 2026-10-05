Чумная тема под запретом 9 5.10.2026, 14:44

2,702

Пока в Иркутске закрываются на карантин больницы и вводится масочный режим, федеральное ТВ молчит.

После смерти сотрудницы иркутского противочумного института местные журналисты сообщают о карантине в больницах, а глава соседней Бурятии допускает, что женщина погибла от чумы. Но федеральные СМИ делают вид, что ничего особенного не произошло, сообщает «Можем объяснить».

Первый канал вместо вспышки инфекции обсуждал будущие войны США на Луне. В воскресном «Времени» отдельный сюжет был посвящен инициативам Пентагона по развитию окололунных военных систем, искусственного интеллекта и робототехники. Военные темы стали главными и на других каналах.

Лишь РЕН ТВ сообщил о возможной чуме — а затем удалил публикации. Из соцсетей канала исчезли пять постов об инфекции. Похожим образом поступила администрация Байкальска (Иркутская область): сначала призвала жителей ограничить поездки из-за неофициальной информации о заболевании чумой, а затем убрала предупреждение.

Федеральные агентства распространяют успокоительную версию. В сообщениях ТАСС, РИА Новости и Интерфакса — заявления Роспотребнадзора: обстановка «стабильная», аварий с патогенами в институте не было, у заболевшей выявили «пневмонию неустановленной этиологии». В сообщении Интерфакса о смерти сотрудницы даже не упоминается. ТАСС распространил комментарий экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о том, что распространение чумы России не грозит. При этом одно из его объяснений — женщина якобы вернулась из Бурятии — позднее прямо опроверг губернатор Алексей Цыденов, заявив, что она туда вообще не приезжала.

Глава Бурятии прямо допустил смерть от чумы. Цыденов написал, что погибшая женщина не приезжала в республику, а источник заражения связан с другими обстоятельствами. По приведенным данным «Медузы», сначала в посте стояло «погибшая от чумы», затем появилось слово «возможно». Иркутский губернатор Игорь Кобзев ограничился формулировкой о подозрении на «особо опасную инфекцию» и сообщил о совещании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

После смерти лаборантки журналисты сообщили о карантине в больницах. По данным «Людей Байкала», 28-летнюю Дарью Шипилову госпитализировали 29 сентября, через два дня она умерла. Издание сообщило о трехнедельном карантине в больницах №1, 3, 10, Ивано-Матренинской детской больнице и одном из роддомов. Его источник утверждает, что врачи обсуждают чуму, хотя в документах этот диагноз не указан. На Иркутском алюминиевом заводе ввели масочный режим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com