Япония сделала заявление по Курилам 4 5.10.2026, 14:26

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Позиция Токио остается неизменной.

Япония определилась с новым курсом внешней политики в отношениях с Россией. Так, по словам премьер-министра Японии Санаэ Такаити, теперь ее страна будет стремиться к полному разрешению существующего между сторонами территориального вопроса. Причем в финале японская сторона надеется достичь заключения с Россией мирного договора.

При этом Такаити подтвердила давнюю и неизменную позицию Японии, согласно которой Южные Курилы, или, как говорят в Японии, «северные территории», не являются российскими. По ее словам, это якобы подтверждается не только историческими предпосылками, но и международными правовыми актами.

Напомним, что со времен Второй мировой войны Япония и Россия так и не подписали мирный договор. В ходе международной конференции в Сан-Франциско в сентябре 1951 года официальный Токио заключил мирный договор с 48 странами, но Советский Союз отказался ратифицировать документ, так как не было четкого понимания, в чью пользу Япония отказывается от спорных территорий, а также на конференции не присутствовали представители некоторых стран, пострадавших от агрессии японской стороны.

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